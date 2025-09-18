Son dakika | Erdoğan'dan "Ne işgalci ne misafiriz" çıkışı: "Bize ders vermeye çalışıyor! Kıyamete kadar buradayız"

İBB başkanlığımızı da sayarsak 31 yıldır bilfiil sizlerin ve aziz milletimizin huzurundayız. Bu süreçte çok ağır bedeller ödedik, çok zorlu günlerden, çok çetin imtihanlardan geçtik. Ne size olan ahdimize ne de şehit ve gazilerimizin emanetlerine gölge düşürmedik. Her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanan bu vatanı muhafaza ve müdafaa etmek için ne gerekiyorsa yaptık. Terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Kader ortaklığımıza, yol arkadaşlığımıza, milli birlik ve dayanışma ruhumuza pusu kuranların planlarını hep birlikte yırtıp attık. Bütün ihanet odaklarına rağmen vatanımıza namahrem ellerin değmesine izin vermedik.