Son dakika | Erdoğan'dan "Ne işgalci ne misafiriz" çıkışı: "Bize ders vermeye çalışıyor! Kıyamete kadar buradayız"

Son dakika haberi: Katliamcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun küstah çıkışının yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya yüklenerek "Birileri çıkıp güya bize laf atıyor, tarih dersi vermeye çalışıyor. Bize sataşanların daha 2-3 nesil önce geldiği topraklarda yüz yıllar boyunca hüküm sürdük, tüm cihana nizam verdik" dedi. Erdoğan "Biz bu topraklarda ne misafir ne işgalciyiz, ev sahibiyiz" mesajıyla dikkat çekti.

Son dakika haberi: Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni düzenlendi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yüklendiği kısım ön plana çıktı. Erdoğan "Kimin ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Senaryoyu da senaristi de gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle her türlü senaryoyu yırtıp atacak kudrete, kapasiteye, basiret ve ferasete sahibiz" mesajı verdi.

"BU TÖRENLE SİZLERE BORCUMUZU YERİNE GETİRMENİN MEMNUNİYETİ İÇİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • Ateş düştüğü yeri yakar ve çoğu zaman kelimeler bu yangını söndürmekte kifayetsiz kalır. Evladını, kardeşini, hayat arkadaşını, anne babasını toprağa vermiş mahzun ve mahcup bir gönlün içinde kopan fırtınaları dindirecek duadan başka hiçbir söz ve eylem yoktur. Buna rağmen bugünkü törenle bir nebze de olsa sizlere olan minnet, vefa, şükran borcunu yerine getirebilmenin memnuniyeti içerisindeyiz.

  • Allah'ın izniyle ne bu aziz milletin ne de sizin başınız öne eğilmeyecek. Her daim sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz.

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜYLE EN ETKİN ŞEKİLDE MÜCADELE ETTİK"

  • İBB başkanlığımızı da sayarsak 31 yıldır bilfiil sizlerin ve aziz milletimizin huzurundayız. Bu süreçte çok ağır bedeller ödedik, çok zorlu günlerden, çok çetin imtihanlardan geçtik. Ne size olan ahdimize ne de şehit ve gazilerimizin emanetlerine gölge düşürmedik. Her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanan bu vatanı muhafaza ve müdafaa etmek için ne gerekiyorsa yaptık. Terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Kader ortaklığımıza, yol arkadaşlığımıza, milli birlik ve dayanışma ruhumuza pusu kuranların planlarını hep birlikte yırtıp attık. Bütün ihanet odaklarına rağmen vatanımıza namahrem ellerin değmesine izin vermedik.

  • Şehitlerimizin kabirleri emperyalistlerin taşeronluğunu üstlenen ihanet ve işgal odaklarına karşı kazılmış birer siperdir. O siperler hiçbir zaman aşılmadı, aşılmayacaktır.

  • Milletçe zor bir coğrafyada ve zor bir zaman diliminde yaşıyoruz. 1000 yıldır ateşle imtihan olduğumuz bu topraklarda bugün de özgürce, onurlu ve başı dik bir şekilde var olma mücadelesi veriyoruz.

"27 YILDIR DİNMEYEN KUYRUK ACISININ ÖFKESİYLE HAZIMSIZLIKLARINI AÇIĞA VURUYORLAR"

  • Netanyahu barbarlıkta sınır tanımıyor. 23 aydır tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleştirilen bu soykırıma en güçlü tepki yine Türk milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yükseliyor. Öte yandan Türkiye'nin mazlumlara umut aşılayan bu vicdanlı duruşunun zalimleri ve destekçilerini rahatsız ettiğini hepimiz çok net görebiliyoruz. Dikkat ederseniz artık bunu gizleme gereği duymuyorlar. Kimi zaman medya ve sosyal medyadaki tetikçileri aracılığıyla, kimi zaman siyasetçi kılıklı aparatları vasıtasıyla, kimi zaman uğruna can vereceğimiz mukaddesatımıza dil uzatarak kimi zaman da tam 27 yıldır dinmeyen kuyruk acısının öfkesiyle hazımsızlıklarını açığa vuruyorlar.

İSİM VERMEDEN NETANYAHU'YA YÜKLENDİ

  • Biz tarih sahnesine yeni çıkmış bir devlet değiliz. Türkiye Cumhuriyeti olarak hafıza kartında 2 bin yıldan fazla tecrübesi olan köklü bir devletiz. Birileri çıkıp güya bize laf atıyor, tarih dersi vermeye çalışıyor. Bize sataşanların daha 2-3 nesil önce geldiği topraklarda yüz yıllar boyunca hüküm sürdük, tüm cihana nizam verdik, adaletin kılıcı olduk. Biz ne misafiriz ne işgalciyiz. Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız.

  • Kimin ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Senaryoyu da senaristi de gayet iyi biliyoruz. Bölgemizi istikrarsızlığa hapsetmeye yönelik planlar inşallah tutmayacak. Allah'ın izniyle her türlü senaryoyu yırtıp atacak kudrete, kapasiteye, basiret ve ferasete sahibiz. Tahriklere kapılmadan, sağ duyu ve serinkanlılık içinde, dikkatli ve kararlı bir şekilde kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.

  'Terörsüz Türkiye' hedefine inşallah beraberce varacağız.
