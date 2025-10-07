Son dakika | Erdoğan ve Putin'den kritik temas! Doğum gününü tebrik etti; görüşmede konuşulanlar belli oldu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

ERDOĞAN'DAN 'GAZZE' MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti.

"TÜRKİYE BARIŞ İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEK"

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının da adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için diplomatik girişimlerin ivme kazanması gerektiğini, Türkiye’nin barış için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

PUTİN'E DOĞUM GÜNÜ TEBRİKİ

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’in doğum gününü de tebrik etti.