Son dakika | Erhan Karaal'ın kaçırıldığı iddiası: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi

Son dakika haberi: Dün Maltepe'de yaşanan olay sosyal medyada hızla yayılırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada " 17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

"EVİNİN ÖNÜNDEN KAÇIRILDI, 14 SAATTİR HABER ALINAMIYOR"

Öte yandan gazeteci Timur Soykan iddianın ayrıntılarını şöyle paylaştı:

"İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe’deki evinin önünden kaçırıldı. 14 saattir haber alınamıyor. Erhan Karaal dün akşam saat 21.00 sıralarında evinden çıktı ve arabasının yanına gitti. Ailesi ile bir ziyarete gideceklerdi ve aracın başında onları bekliyordu.

"KAFASINA SİYAH ÇUVAL GEÇİRDİLER"

Bu sırada yanında duran araçtan inen 3 kişi Erhan Karaal’ı kafasına vurarak darp etti ve geldikleri araca bindirdiler. Bir iddiaya göre; kafasına siyah çuval geçirdiler. Erhan Karaal’ın çocuğu ve bir komşusu kaçırıldığı anları gördü.

"PLAKASI KOPYALANMIŞ ARAÇLA KAÇIRILDI"

Eşi karakola giderek başvurdu. Erhan Karaal’ın aynı sokakta bulunan bir araçla aynı model, renk olan plakası kopyalanmış bir araçla kaçırıldığı tespit edildi. Arama çalışmaları devam ediyor."