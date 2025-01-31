SON DAKİKA | İstanbul Eyüpsultan'da vahşet! Aynı aileden 4 kişi evde silahla vurularak öldürüldü

Son dakika: Korkunç olay, dün akşam 22.30 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. Derin Sokak'taki 3 katlı apartmandan silah sesleri gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptıkları kontrolde, evde aynı aileden Fatma İnce (71), Mehmet Yenigün (43), Aysun Yenigün (42) ve Dilan Yenigün'ün (12) silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Olay yeri ekipleri inceleme başlatırken öldürülen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.
Mehmet Yenigün'ün oğlunun ise olay esnasında orada olmadığı, kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.
Polisin olay yerindeki geniş çaplı incelemeleri devam ediyor. (AA-İHA)
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