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  4. SON DAKİKA | İstanbul Eyüpsultan'da vahşet! Aynı aileden 4 kişi evde silahla vurularak öldürüldü

SON DAKİKA | İstanbul Eyüpsultan'da vahşet! Aynı aileden 4 kişi evde silahla vurularak öldürüldü

31.01.2025 01:24
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Son dakika haberi: İstanbul Eyüpsultan'da, bir evde aynı aileden 4 kişinin cansız bedeni bulundu. Kişilerin silahla vurularak öldürüldükleri tespit edildi. Aynı aileden bir kişinin ise kayıp olduğu belirlendi.

SON DAKİKA | İstanbul Eyüpsultan'da vahşet! Aynı aileden 4 kişi evde silahla vurularak öldürüldü

Son dakika: Korkunç olay, dün akşam 22.30 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. Derin Sokak'taki 3 katlı apartmandan silah sesleri gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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AİLEDEN BİR KİŞİ KAYIP

Ekiplerin yaptıkları kontrolde, evde aynı aileden Fatma İnce (71), Mehmet Yenigün (43), Aysun Yenigün (42) ve Dilan Yenigün'ün (12) silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

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Olay yeri ekipleri inceleme başlatırken öldürülen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

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Mehmet Yenigün'ün oğlunun ise olay esnasında orada olmadığı, kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

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Polisin olay yerindeki geniş çaplı incelemeleri devam ediyor. (AA-İHA)

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Eyüpsultan
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