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Son dakika | Fatma Zehra Kınık'a hapis cezası! Türkiye aylarca bu kazayı konuştu, karar belli oldu: Ehliyetine de el kondu

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu kazayla ilgili davada karar çıktı. Kazada 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne yol açan, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verilirken ehliyetine 2 yıllığına el kondu.

Son dakika | Fatma Zehra Kınık'a hapis cezası! Türkiye aylarca bu kazayı konuştu, karar belli oldu: Ehliyetine de el kondu

Son dakika haberi: Aylarca konuşulan Fatma Zehra Kınık davasında karar belli oldu! Geçtiğimiz yıl İstanbul'da yaşanan kazada Fatma Zehra Kınık, 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne neden olmuştu.

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FATMA ZEHRA KINIK'A HAPİS CEZASI

Kazayla ilgili davada karar açıklandı. Fatma Zehra Kınık'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

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EHLİYETİNE EL KONDU

Ayrıca Kınık'ın ehliyetine 2 yıllığına el kondu.

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NE OLMUŞTU?

Kaza, 9 Temmuz 2024'te saat 13.30 sıralarında Beykoz'da Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. 34 FKJ 390 plakalı otomobilin sürücüsü, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü yaralandı arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki ise ağır yaralandı. 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
kerem kınık
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şimdi adalet yerini buldumu diyeceksiniz
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