Son dakika... Fransa'da panik anları! Rus Başkonsolosluğuna molotof kokteyli saldırı

Fransa merkezli TF1 kanalının haberine göre, patlama saat 08.00 sıralarında Marsilya'nın 8. bölgesindeki Ambroise Paré caddesinde yer alan Rus konsolosluğunun içinde patlama meydana geldi.

MOLOTOF KOKTEYLİ ATTILAR

Olay yerine 30'a yakın itfaiye ekibi sevk edilirken, Rusya'nın Marsilya Başkonsolosu Stanislav Oranskiy'nin La Marseillaise gazetesine verdiği bilgiye göre, patlama konsolosluğun içinde gerçekleşti. Saldırının ise molotof kokteyliyle gerçekleştirildiği gelen bilgiler arasında yer aldı. Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, patlamaların terör saldırısının tüm belirtilerini taşıdığını söyledi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova



SALDIRI SAVAŞIN ÜÇÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan gelen ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Saldırının Rusya Ukrayna savaşının üçüncü yıl dönümünde gerçekleşmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıntılar geliyor...

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır