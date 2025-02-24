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  4. Son dakika... Fransa'da panik anları! Rus Başkonsolosluğuna molotof kokteyli saldırı

Son dakika... Fransa'da panik anları! Rus Başkonsolosluğuna molotof kokteyli saldırı

24.02.2025 11:30
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Fransa'nın Marsilya kentindeki Rus Konsolosluğu'nda patlama yaşandığı bildirildi. Fransız basını, konsolosluk içine iki molotof kokteyli atıldığını açıkladı. Alınan ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadı. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, patlamaların terör saldırısının tüm belirtilerini taşıdığını söyledi. Ayrıca olayın Rusya-Ukrayna savaşının üçüncü yıl dönümünde gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika... Fransa'da panik anları! Rus Başkonsolosluğuna molotof kokteyli saldırı

Fransa merkezli TF1 kanalının haberine göre, patlama saat 08.00 sıralarında Marsilya'nın 8. bölgesindeki Ambroise Paré caddesinde yer alan Rus konsolosluğunun içinde patlama meydana geldi.

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MOLOTOF KOKTEYLİ ATTILAR

Olay yerine 30'a yakın itfaiye ekibi sevk edilirken, Rusya'nın Marsilya Başkonsolosu Stanislav Oranskiy'nin La Marseillaise gazetesine verdiği bilgiye göre, patlama konsolosluğun içinde gerçekleşti. Saldırının ise molotof kokteyliyle gerçekleştirildiği gelen bilgiler arasında yer aldı. Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, patlamaların terör saldırısının tüm belirtilerini taşıdığını söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

SALDIRI SAVAŞIN ÜÇÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan gelen ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Saldırının Rusya Ukrayna savaşının üçüncü yıl dönümünde gerçekleşmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıntılar geliyor...

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Rusya
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