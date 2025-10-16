HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika: Gazeteci Hakan Tosun'un öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı! Araçla gelip darbetti

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz
Mynet Özel Haber

Gazeteci Hakan Tosun'un öldürülmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Görüntülerde bir kişinin motosikletle, diğerinin ise araçla geldiği görüldü. Araçtan inen şahsın Hakan Tosun'a saldırdığı anlar ortaya çıktı. A.M ve A.Ş isimli iki kişi İstanbul Emniyeti tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Olay yerindeki iş yerinin kamerasının da çalışmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

İstanbul Esenyurt'ta evine yürüdüğü sırada iki kişi tarafından darbedilerek ağır yaralanan gazeteci Hakan Tosun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Son dakika: Gazeteci Hakan Tosun un öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı! Araçla gelip darbetti 1

MYNET CİNAYET ANINA AİT GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI

Tosun'un ölümü kısa sürede gündem olurken, cinayetin ardından iki şüpheli tutuklandı. Öte yandan Tosun cinayetiyle ilgili olarak yeni gelişme yaşandı. Mynet cinayet anına ait kamera görüntülere ulaştı.

Son dakika: Gazeteci Hakan Tosun un öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı! Araçla gelip darbetti 2

Edinilen bilgilere göre ekipler olay yerine geldiğinde Hakan Tosun'un hayati tehlikesi bulunuyordu. Hastaneye kaldırılan Tosun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayrıca olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.M.(18) ve A.Ş.(24) isimli şüpheli şahıslar kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslar 12.10.2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

12 FAKLI KAMERAYA AİT GÖRÜNTÜLER TAHKİKAT DOSYASINA GİRDİ

Olay sonrası ekipler olay yeri ve çevresinde bulunan tüm güvenlik kamera görüntüleri tespit edip incelemeye aldı. Olay yerine yakın olan bir iş yerinde bulunan kamera kayıt cihazı incelendi, fakat cihazın kayıt yapmadığı tespit dildi. Daha sonra farklı bir ş yerine ait olan kayıtlar temin edildi.

ÖTe yandan konuyla ilgili olarak yaklaşık 300 saatlik görüntü incelemesi yapıldığı ve 12 farklı kameraya ait görüntülerin tahkikat dosyasına eklendiği öğrenildi.

Ayrıca bir iş yerinden kamera görüntülerinin alınmasıyla ilgili olarak inceleme başlatıldığı ve iş yeri sahibi Y.S ile kamera cihazını aldığı iddia edilen O.M. ve C.M. isimli şahıslar gerekli işlemlerin tesis edilmesi için yakalanarak gözaltına alındı. Bahse konu cihaza ise gerekli birimlerce incelenmek üzere el konuldu.

Konuyla ilgili yakalanan Y.S. hakkında 15.10.2025 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. O.M. ve C.M. isimli şahıslar ise 16.10.2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlara adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Hakan Tosun yol kenarında bilinci kapalı bir halde bulunduktan sonra Başakşehir'deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tosun'un kardeşi Öznur Tosun, 13 Ekim'de abisinin beyin ölümünün gerçekleştiğini açıklamıştı.

Öznur Tosun, abisi hastaneye kaldırıldıktan sonraki 27 saat boyunca kendilerine haber verilmediğini söylemişti. Ailesi, Hakan Tosun ile son olarak 10 Ekim'de konuştuklarını söylemişti.

Yaklaşık 160 ekoloji platformu ve kurumu, Hakan Tosun'a yönelik saldırının ardından "Hakan Tosun'a ne oldu?" başlığıyla bir destek mesajı yayımlamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Gazze'yi görüştüBakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Gazze'yi görüştü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan sert tepki: "Hatay'a gelip görsünler"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan sert tepki: "Hatay'a gelip görsünler"

Anahtar Kelimeler:
cinayet Mynet Özel gazeteci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.