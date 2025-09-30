HABER

SON DAKİKA | Gazze için Türkiye devrede! Katar duyurdu: Kritik toplantı bugün!

Son dakika haberi: Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacağını duyurdu.

Devrim Karadağ

Son dakika: Gazze ile ilgili Katar'dan son dakika haberi geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacağını duyurdu.

Dün ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

20 maddelik Gazze planını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını belirtti.

