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Son dakika | Göçmenlerle ilgili merak edilen rakamı Erdoğan duyurdu! "Bu rakam günden güne azalıyor"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'deki göçmenlerle ilgili mesajlar verdi. "Türkiye'de ne kadar göçmen var?" sorusunun yanıtını veren Erdoğan "Irkçı vandallığa müsaade etmeyeceğiz. Göçmenlere kötü davranışlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Son dakika | Göçmenlerle ilgili merak edilen rakamı Erdoğan duyurdu! "Bu rakam günden güne azalıyor"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'de "Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı"nda konuşma gerçekleştirdi.

"BOTLARI ŞİŞLENEREK ÖLDÜRÜLEN GÖÇMENLER VAR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Göç meselesi özellikle son yıllarda küresel bir olgu olarak bütün dünyanın gündemini meşgul ediyor. Dünyaca 281 milyon göçmen var, mülteci sayısı 120 milyona dayandı. 72 bin kişi göç yolunda öldü. Ege'de botlar şişlenerek öldürülen göçmenler var.

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TÜRKİYE'DE NE KADAR GÖÇMEN VAR?

  • Ülkemizde muhalefetin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı asla yoktur ve olmamıştır. Türkiye'de toplam 4 milyon 33 bin göçmen vardır. Aldığımız tedbirler sayesinde bu rakam günden güne azalmaktadır.

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SURİYE'YE KAÇ KİŞİ DÖNDÜ?

  • Çeşitli zorluklara, engellere, sabotajlara rağmen Suriye kendini yavaş yavaş toparlıyor. Suriye kendine geldikçe geri dönenlerin sayısı hızlanmaya başladı. Suriye’de istikrar sağlandıkça geri dönenlerin sayısı artıyor. Esad rejiminden sonra geri dönüşler 200 bini buldu. Suriye’ye dönen sayısı toplam 931 bin 450 kişi.

  • Ülkemizin güvenliğinden ve demografik yapımızın korunmasından elbette ödün vermeyeceğiz ancak ırkçı vandallığa da müsaade etmeyeceğiz. Göçmenlere kötü davranışlara fırsat vermeyeceğiz.
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Recep Tayyip Erdoğan
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