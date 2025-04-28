Son dakika | Göçmenlerle ilgili merak edilen rakamı Erdoğan duyurdu! "Bu rakam günden güne azalıyor"

Çeşitli zorluklara, engellere, sabotajlara rağmen Suriye kendini yavaş yavaş toparlıyor. Suriye kendine geldikçe geri dönenlerin sayısı hızlanmaya başladı. Suriye’de istikrar sağlandıkça geri dönenlerin sayısı artıyor. Esad rejiminden sonra geri dönüşler 200 bini buldu. Suriye’ye dönen sayısı toplam 931 bin 450 kişi.