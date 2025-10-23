HABER

Son dakika haberi! Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Son dakika haberi! DEM Partili Ahmet Türk, 'Örgüt propagandası' iddiasıyla yargılandığı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına gerekçe olan davadan beraat etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen haftalarda yaptığı açıklamada Türk'ün göreve iade edilmesi gerektiğini söylemişti.

Melih Kadir Yılmaz

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ahmet Türk katılmazken, avukatlar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Son dakika haberi! Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti 1

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Mahkeme başkanı, gelen evrakları okumasının ardından mütalaa için savcıya söz verdi. Savcı, mütalaasında Ahmet Türk'ün üzerine atılı suçlamadan dolayı cezalandırılmasını talep etti. Sanık Türk'ün avukatları ise, Ahmet Türk'ün siyasetçi olduğunu ve 2011 yılında yapmış olduğu bir konuşmadan dolayı yargılanmasının kanunsuz olduğunu ifade ederek beraat kararı verilmesini talep etti.

Son dakika haberi! Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti 2

BERAAT KARARI VERİLDİ

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, Ahmet Türk'ün açıklamasının 'ifade özgürlüğü' kapsamında değerlendirildiğini belirterek, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

BAHÇELİ "GÖREVE İADE EDİLMELİ" DEMİŞTİ

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen haftalarda yaptığı bir açıklamada Türk'ün göreve iade edilmesi gerektiğini söylemişti. Bahçeli, "Ahmet Türk, Türkiye'de barışın sağlanması için terör örgütüyle diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Görevine iade edilmeli" demişti.

