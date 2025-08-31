HABER

Son dakika | Hamas'ın kilit ismine suikast! İsrail doğruladı: El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü

Son dakika haberi: Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'ye suikast iddiası gündemdeydi. İsrail, Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünü doğruladı. Öte yandan el-Kassam Tugayları, İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki katliamının başlangıcından bu yana öldürülen liderlerinin fotoğraf ve video görüntülerini ilk kez yayınladı.

Son dakika | Hamas'ın kilit ismine suikast! İsrail doğruladı: El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü

Son dakika haberi: İsrail devlet televizyonu KAN, dün akşam İsrail ordusunun Gazze kentinin Rimal semtine düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’yi hedef aldığını bildirmişti. İsrail ordusu ise yalnızca “Gazze kentindeki merkezi bir Hamas liderini” hedef aldığını duyurmuştu.

SON DAKİKA | İSRAİL DOĞRULADI: EBU UBEYDE ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın silahlı kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Gazze'de öldürüldüğünü açıkladı.

Son dakika | Hamas ın kilit ismine suikast! İsrail doğruladı: El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü 1

HAMAS, İSRAİL SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDEN LİDERLERİNİN FOTOĞRAFLARINI İLK KEZ YAYIMLADI

İsrail ordusunun açıklamasının ardından Kassam Tugayları’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Şehit liderlerin ilk kez yayımlanan fotoğrafları” başlığıyla fotoğraf ve görüntüler paylaşıldı.

Fotoğraflarda, liderlerin bireysel portreleri ile toplantılardan kareler yer aldı.

Yayımlanan görüntülerde, eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, halefi Yahya Sinvar, Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed ed-Dayf, yardımcısı Mervan İsa ve Gazze Tugay Komutanı Basim İsa bulunuyor.

Ayrıca Kassam Tugayları komutanı Muhammed Sinvar, Han Yunus Tugayı komutanı Rafi Selame Ebu Muhammed ve lider Raid Sabit Ebu Muhammed’in de fotoğrafları yer aldı.

Böylece Hamas, İsrail için 20 yıldır bir sır olan Muhammed ed-Dayf’ın fotoğraflarını da ilk kez yayımlamış oldu.

Hamas, Dayf’ın 30 Ocak’ta İsrail’in düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kassam Tugayları ayrıca, askeri koronun seslendirdiği “Şehitlerin Efendisi” başlıklı 2,5 dakikalık bir video klibi de paylaştı.

Klipte ilk kez yayımlanan fotoğraf ve görüntülerin yanı sıra “Topraklarımızdasınız” sözüyle başlayan bir marş da yer aldı.

Videoda ayrıca Gazze’den İsrail’e yönelik ağır silahlarla yapılan Kassam top atışları, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa çevresindeki Filistinli kalabalıklar ve 7 Ekim 2023’te düzenlenen “Aksa Tufanı” Harekatı’ndan sahneler yer aldı.

İsrail’in saldırıları sürerken, Kassam Tugayları neredeyse her gün operasyonlarda İsrail askerlerinin öldürüldüğünü, yaralandığını ve askeri araçların imha edildiğini duyuruyor; bu operasyonların bazı görüntülerini de yayımlıyor.
(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

