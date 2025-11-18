HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Bahçeli'ye 'TRT' yanıtı! Özgür Özel "Hodri meydan" diyerek bu haftayı işaret etti

Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli bugünkü konuşmasında İBB ve Ekrem İmamoğlu iddianamesinin TRT dahil televizyon kanallarında canlı yayınlanmasına olumlu yaklaşmıştı. Bahçeli'nin gündem yaratan sözleri sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama geldi. Özel "Bugün olumlu bir gelişme oldu, Sayın Bahçeli'nin ifadesi. Hodri meydan, TRT kanunu bu hafta çıkaralım" dedi.

Son dakika | Bahçeli'ye 'TRT' yanıtı! Özgür Özel "Hodri meydan" diyerek bu haftayı işaret etti
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin TBMM grup toplantısında konuşma gerçekleştiriyor.

ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE 'TRT' YANITI: "BU HAFTA KANUNU ÇIKARALIM"

İşte Özel'in konuşmasından öne çıkanlar:

  • Bugün olumlu bir gelişme oldu, Sayın Bahçeli'nin ifadesi. Biz 9 Mayıs 2025'te, daha olaylar en sıcak olduğu anda duruşmaların bir kanaldan tamamıyla, isteyen tüm kanalların canlı yayınlaması için kanun teklifi verdik. Ekrem başkan diyor ki 'Veremeyeceğimiz hesap yok ama canlı yayında iftirayı duyalım, cevabını verelim.' Hodri meydan, bu kanunu bu hafta çıkaralım.

Son dakika | Bahçeli ye TRT yanıtı! Özgür Özel "Hodri meydan" diyerek bu haftayı işaret etti 1

'İDDİANAME' ÇIKIŞI: "ALLAH BENİ MAHCUP ETMEDİ, YENİ BAŞLIYORUZ"

  • İBB iddianamesinde korunanlar var. Murat Kapki tüm mallarını Ocak’ta devretmiş.
  • Allah ne beni ne televizyonlarda bunları anlatanları ne vatandaşı mahcup etmedi, etmeyecek. 'Bir iddianame gelecek, yargılanan değil yargılayacağız olacağız' demiştim. Daha yeni başlıyoruz.

Son dakika | Bahçeli ye TRT yanıtı! Özgür Özel "Hodri meydan" diyerek bu haftayı işaret etti 2

"GÖZÜNÜN İÇİNE BAKARAK SÖYLÜYORUM: İFTİRA!"

  • Recep Tayyip Erdoğan, sana soruyorum. Siz evlatlarınıza miras olarak geçen yaz 8 ay boyunca yaptığınız bu yayınları, bu haysiyet cellatlığını mı bırakacaksınız? Şuradaki grup kürsüsünden konuşuyorsun; ‘Göreceksiniz, bırakın insan içine çıkmayı, yakınlarının yüzüne bakamayacaklar.’ Bak, benim yakınlarım burada. Türk milleti burada. Gözünün içine bakarak söylüyorum: İftira! İftira!

Son dakika | Bahçeli ye TRT yanıtı! Özgür Özel "Hodri meydan" diyerek bu haftayı işaret etti 3

" MİLLETİN PARASINI YİYEN VARSA ALLAH BİN KERE BELASINI VERSİN"

  • Şişirilmiş bir iddianame. Bütün herkesin şeffaflaştığı bir sürece biz varız, siz var mısınız? Bu milletin parasını biz yemedik ama yiyen varsa Allah bin kere belasını versin.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında iddianame hakkında konuşurken şöyle konuşmuştu: "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yargılama en başta TRT olmak üzere, tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır. Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmelidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesini saran devasa boyutlu iddiaların mahkemede görüşülmesi ve duruşma etapların doğrudan takip edilmesi aynı zamanda hukuk ve demokrasi güvenliğimizi de destekleyecektir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmralı'ya gerekirse ben giderim, izin veriyor musunuz? İmralı'ya gerekirse ben giderim, izin veriyor musunuz?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rozetini Özgür Özel taktı, CHP'ye katıldıRozetini Özgür Özel taktı, CHP'ye katıldı
DEM Parti'den Bahçeli'nin İmralı sözlerine yanıtDEM Parti'den Bahçeli'nin İmralı sözlerine yanıt
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Özgür Özel CHP dava iddianame ibb trt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.