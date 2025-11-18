Son dakika | Bahçeli'ye 'TRT' yanıtı! Özgür Özel "Hodri meydan" diyerek bu haftayı işaret etti

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin TBMM grup toplantısında konuşma gerçekleştiriyor.

ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE 'TRT' YANITI: "BU HAFTA KANUNU ÇIKARALIM"

İşte Özel'in konuşmasından öne çıkanlar:

Bugün olumlu bir gelişme oldu, Sayın Bahçeli'nin ifadesi. Biz 9 Mayıs 2025'te, daha olaylar en sıcak olduğu anda duruşmaların bir kanaldan tamamıyla, isteyen tüm kanalların canlı yayınlaması için kanun teklifi verdik. Ekrem başkan diyor ki 'Veremeyeceğimiz hesap yok ama canlı yayında iftirayı duyalım, cevabını verelim.' Hodri meydan, bu kanunu bu hafta çıkaralım.

'İDDİANAME' ÇIKIŞI: "ALLAH BENİ MAHCUP ETMEDİ, YENİ BAŞLIYORUZ"

İBB iddianamesinde korunanlar var. Murat Kapki tüm mallarını Ocak’ta devretmiş.

Allah ne beni ne televizyonlarda bunları anlatanları ne vatandaşı mahcup etmedi, etmeyecek. 'Bir iddianame gelecek, yargılanan değil yargılayacağız olacağız' demiştim. Daha yeni başlıyoruz.

"GÖZÜNÜN İÇİNE BAKARAK SÖYLÜYORUM: İFTİRA!"

Recep Tayyip Erdoğan, sana soruyorum. Siz evlatlarınıza miras olarak geçen yaz 8 ay boyunca yaptığınız bu yayınları, bu haysiyet cellatlığını mı bırakacaksınız? Şuradaki grup kürsüsünden konuşuyorsun; ‘Göreceksiniz, bırakın insan içine çıkmayı, yakınlarının yüzüne bakamayacaklar.’ Bak, benim yakınlarım burada. Türk milleti burada. Gözünün içine bakarak söylüyorum: İftira! İftira!

" MİLLETİN PARASINI YİYEN VARSA ALLAH BİN KERE BELASINI VERSİN"

Şişirilmiş bir iddianame. Bütün herkesin şeffaflaştığı bir sürece biz varız, siz var mısınız? Bu milletin parasını biz yemedik ama yiyen varsa Allah bin kere belasını versin.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında iddianame hakkında konuşurken şöyle konuşmuştu: "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yargılama en başta TRT olmak üzere, tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır. Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmelidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesini saran devasa boyutlu iddiaların mahkemede görüşülmesi ve duruşma etapların doğrudan takip edilmesi aynı zamanda hukuk ve demokrasi güvenliğimizi de destekleyecektir."