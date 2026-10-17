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Son dakika | İBB’ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında karar: 7 kişiye tahliye kararı

İBB’ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 53’ü tutuklu 436 sanık, 101’inci duruşmada hakim karşısına çıktı. 7 kişi tahliye edildi.

Son dakika | İBB’ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında karar: 7 kişiye tahliye kararı
Mustafa Fidan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında mahkeme kararını açıkladı. Yapılan açıklamada, davada 7 şüphelinin tahliye edildiği bildirildi.

Son dakika | İBB’ye yönelik Yolsuzluk davasında karar: 7 kişiye tahliye kararı 1

İBB DAVASINDA 7 KİŞİYE TAHLİYE: İŞTE O İSİMLER

İBB davasında mahkeme, mühendis Tolga Kılıç, Ağaç AŞ şefi Fatih Temür, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan, iş insanı Adem Başer, İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü Nilgün Cendek ile Ağaç AŞ eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın tahliyesine karar verdi.

Son dakika | İBB’ye yönelik Yolsuzluk davasında karar: 7 kişiye tahliye kararı 2

DURUŞMA 2 KASIM'A ERTELENDİ

İBB'ye yönelik başlatılan ve 7 kişinin tahliye edildiği davanın duruşmasının ileri tarihe ertelendiği duyuruldu. Yolsuzluk davasında duruşmanın tarihi 2 Kasım 2026 olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
dava ibb
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