Son dakika | İBB’ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında karar: 7 kişiye tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında mahkeme kararını açıkladı. Yapılan açıklamada, davada 7 şüphelinin tahliye edildiği bildirildi.
İBB davasında mahkeme, mühendis Tolga Kılıç, Ağaç AŞ şefi Fatih Temür, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan, iş insanı Adem Başer, İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü Nilgün Cendek ile Ağaç AŞ eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın tahliyesine karar verdi.
İBB'ye yönelik başlatılan ve 7 kişinin tahliye edildiği davanın duruşmasının ileri tarihe ertelendiği duyuruldu. Yolsuzluk davasında duruşmanın tarihi 2 Kasım 2026 olarak belirlendi.
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