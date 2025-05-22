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Son dakika: İBB'ye 3. dalgada 16 kişi hakkında tutuklama talebi

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de usulsüz eylemlerde bulunulmasına ilişkin aralarında İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 4 şüpheliye ise adli kontrol talep edildi.

Son dakika: İBB'ye 3. dalgada 16 kişi hakkında tutuklama talebi

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de usulsüz eylemlerde bulunulmasına ilişkin aralarında İBB’nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in de bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, İBB’nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olduğu ve şüpheli İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’a bağlı Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de bazı şüpheli eylemlerde bulunduğu öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında şüpheli Çetin’in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat temin ettiği, bu menfaatler ile bir takım taşınır ve taşınmaz malvarlıkları elde ettiği iddia edilmişti. Ayrıca, şüpheli Çetin’in MASAK raporuna göre söz konusu satın almalarında ödemeleri direk Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den iş alan firmalara yaptırdığı, bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’nin başkaca personellerine para gönderildiği öne sürülmüştü.
Soruşturma çerçevesinde, şüpheli Çetin’in adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanının yer aldığı iddiasıyla bu kişiler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 20 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

16 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Burada Savcılığa ifade veren ve aralarında İBB’nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in de bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle, kalan 4 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı ibb
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