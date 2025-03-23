Son dakika | "İhtimal ortadan kalktı" deyip İmamoğlu hakkındaki kararı işaret etti! Özgür Özel'den 'kayyum' sözleri: CHP harekete geçiyor

Türkiye'nin bir numaralı gündemi günlerdir Ekrem İmamoğlu! İBB Başkanı hakkında merakla beklenen karar bugün çıktı. 'Kayyum' ihtimalinin de konuşulduğu süreçte Ekrem İmamoğlu yolsuzluk suçundan tutuklanırken 'terör' soruşturmasında adli kontrolle serbest kaldı.

ÖZEL'DEN TUTUKLANAN İMAMOĞLU İÇİN İLK AÇIKLAMA: "TEK SUÇU ERDOĞAN'I YENMEK"

Süreci yakından takip eden CHP lideri Özgür Özel, Çağlayan Adliyesi'nde kararla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Özel'in ifadeleri şu şekilde:

"Tek suçu Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek olduğu için tutuklandı. Bunlardan biri terör iddiasıydı. Oradan tutuklama talebi reddedildi. Adli kontrol dahi yok ama diğer dosyadan, yani 'İmamoğlu Suç Örgütü' diye tabir ettikleri dosyadan tutuklanmasına karar verdiler.

"İHTİMAL ORTADAN KALKTI"

Bir yanıyla İstanbul Büyükşehir yönetme idaresine bir kayyum atama ihtimalinin ortadan kalkması yönünden önemlidir. Ama başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için gerekli itirazlar yapılacaktır. Bu itirazlar hukuki itirazlar olduğu gibi toplumsal itirazlar olacaktır."

İKİ SORUŞTURMANIN BİRİNDEN TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. İmamoğlu ’silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan ise zaten diğer soruşturmada tutuklanmasına hükmedildiği gerekçesiyle, gelinen aşamada tutuklama talebinin reddine karar verildi.