Son dakika | "İmamoğlu'na gözaltı" protestoları: 16 polis yaralandı! Bakan Yerlikaya'dan sosyal medya açıklaması

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili tepkiler yükseliyor. Dün akşam başta Saraçhane olmak üzere İstanbul ve Ankara'da birçok noktada gösteri düzenlenmişti.

"326 ŞÜPHELİ HESAP YÖNETİCİSİ TESPİT EDİLDİ"

Bakan Ali Yerlikaya gösteriler ve sosyal medya faaliyetleri hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden;

-“Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve

-“Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

53 ŞAHSA İŞLEM YAPILDI

Ayrıca, dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa;

-2911 Sayılı Kanuna Muhalefet,

-Kamu Malına Zarar Verme ve

-Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapılmıştır.

Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum."

İBB BİNASI ÖNÜNDE TOPLANMIŞLARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla dün gece bir grup, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplanmıştı.

Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başlayan bazı göstericiler, polisin izin vermemesi üzerine yaşanan arbedenin ardından İBB binasına yönelmişti.

Bazıları maskeli olan göstericiler, binanın önündeki barikatları yıkarak içeriye girmeye çalışmıştı.