Son dakika | İmamoğlu'ndan Yavaş'a 'adaylık' yanıtı! "Bakışı farklı olabilir ama" dedi: "Bir başlangıcın arifesindeyiz"

Son dakika haberi: CHP'deki adaylık gündemi hareketlenerek devam ediyor! Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın adları yeniden gündemde. İmamoğlu'ndan Yavaş'a yanıt geldi. İmamoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada muhalefete yönelik tepkisini de eleştirdi.
İSKİ Bağcılar ve Güngören Çevre Projesi Temel Atma Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı sahte, sakat ve faydasız gündemlerin hiçbirine takılmıyor, hiçbirini zerre miskal umursamıyoruz" sözlerine ilişkin şunları söyledi:
Büyük bir haksızlık ve hukuksuzluğun mağduru haline geldik son günlerde. Yargının siyasallaştırılmasıyla ilgili bugünkü iktidarın ortaya koyduğu düzenden mi bahsetsek... “Turpun büyüğü” heybede diyerek bir dosyanın içeriğini, sonucunu bildiğini ima eden Cumhurbaşkanından mı bahsetsek...
Erken seçimi talep eden milletimiz. Millet de büyüktür. Biz bu sözün takipçisi olacağız. Talebimi yenilemeye devam edeceğiz.
Dün de Mansur Yavaş'a CHP’nin bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterilecek aday için ön seçim kararı alması sorulmuştu. "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim" sözleriyle gündem yaratan Yavaş şöyle konuşmuştu:
"Seçim tarihimiz belli değil. O zamana kadar Türkiye’de şartlar değişir. Ben öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin, özellikle muhalefetin hep birlikte bugün yaşanan derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum"
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