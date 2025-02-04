Son dakika | İmamoğlu'ndan Yavaş'a 'adaylık' yanıtı! "Bakışı farklı olabilir ama" dedi: "Bir başlangıcın arifesindeyiz"

Son dakika haberi: CHP'deki adaylık gündemi hareketlenerek devam ediyor! Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın adları yeniden gündemde. İmamoğlu'ndan Yavaş'a yanıt geldi. İmamoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada muhalefete yönelik tepkisini de eleştirdi.

ERDOĞAN'A YANIT VERDİ: PAZARA İNEMİYORLAR, SOKAĞA ÇIKAMIYORLAR

İSKİ Bağcılar ve Güngören Çevre Projesi Temel Atma Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı sahte, sakat ve faydasız gündemlerin hiçbirine takılmıyor, hiçbirini zerre miskal umursamıyoruz" sözlerine ilişkin şunları söyledi:

Bizim gündemimiz milletin gündemi, milletin ekonomiyle olan büyük sınavı. Sadece ekonomiden bahsedersek bile yarım saat liste yaparız.

Büyük bir haksızlık ve hukuksuzluğun mağduru haline geldik son günlerde. Yargının siyasallaştırılmasıyla ilgili bugünkü iktidarın ortaya koyduğu düzenden mi bahsetsek... “Turpun büyüğü” heybede diyerek bir dosyanın içeriğini, sonucunu bildiğini ima eden Cumhurbaşkanından mı bahsetsek...

Onların gerçekleri kendi yaşam alanlarında, dolayısıyla milletin gündemini suni sanabilirler. Pazara inemiyorlar, sokağa çıkamıyorlar. İnsanlarımızı orada dinliyorum.

'ERKEN SEÇİM' ÇIKIŞI

Erken seçimi talep eden milletimiz. Millet de büyüktür. Biz bu sözün takipçisi olacağız. Talebimi yenilemeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı adaylığını açıklarken partimizde bu yolda koyulan güçlü adımlardan sonra "Seçim 2028'dedir" mesajını vermek iktidarın sürece ürkekliğini göstermektedir."

MANSUR YAVAŞ'IN "ADAY İÇİN ERKEN" AÇIKLAMASINA YANIT

Şu anda partimizin ortaya koyduğu eğilim tarihidir. Halk ilk kez kendi partisinin adayını sandığa giderek seçme gayretindedir. Bu demokratik devrimi yürekten destekliyorum. Değerli başkanımız Mansur Yavaş'ın bakışı farklı olabilir ama yine de biz konuşuruz, bunlar parti içi meselelerdir. En doğruyu buluruz. Ellerimizin birlikte havaya kalktığı bir süreci tarifleriz. Milletimizin önümüzdeki 20-25 yılı umutla görmesi gerektiği bir başlangıcın arifesindeyiz.

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Dün de Mansur Yavaş'a CHP’nin bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterilecek aday için ön seçim kararı alması sorulmuştu. "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim" sözleriyle gündem yaratan Yavaş şöyle konuşmuştu:

"Seçim tarihimiz belli değil. O zamana kadar Türkiye’de şartlar değişir. Ben öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin, özellikle muhalefetin hep birlikte bugün yaşanan derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum"

Sizce CHP'de Cumhurbaşkanı adaylık süreci nasıl ilerlemeli? Ön seçimle belirlenmeli Parti içi müzakerelerle belirlenmeli Halkın görüşleri dikkate alınmalı Adaylık süreci beklemeye alınmalı