Gündem: Gezi Parkı dönemi kayıtları! RTÜK'ten Mynet'e özel açıklama: "1 yıl iddiaları doğru değil, bütün kayıtlar arşivimizde başsavcılığa ileteceğiz"

MYNET ÖZEL - ERSEL YILDIRIM

RTÜK üyesi İlhan Taşçı ve gazeteci Fatih Altaylı RTÜK'ün son bir sene içerisindeki kayıtlara ulaşabileceğini 2013'teki kayıtlara ulaşmasının mümkün olmadığını iddia etmişti. RTÜK, bu iddiaları yalanladı. İlgili belgelerin, kayıtların hazırlandığını Başsavcılıkla paylaşılacağı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, RTÜK'ten Gezi Parkı dönemine ait yayınları talep etmişti. RTÜK üyesi İlhan Taşçı ve gazeteci Fatih Altaylı da RTÜK'ün yalnızca son bir senelik arşive ulaşabileceğini iddia etmişti.

RTÜK kaynakları, Mynet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bütün kayıtlar elimizde. RTÜK özellikle olağanüstü durumlar, doğal afetler ve bu tür terör olayları gibi durumlarda bütün kayıtları kontrol altına alır kaydedir, arşivinde saklar! Başsavcılığımız bizden medyayla ilgili gerek TV gerekse dijital belgeleri talep etmiştir biz de detaylı bir arşiv taraması yaparak gerekli arşivi Başsavcılığımıza ileteceğiz. Gezi Parkı döneine ait tüm kayıtlar bizde mevcut!"

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Bu sabahki yayınında RTÜK'ün kayıtları hakkında konuşan Fatih Altaylı: "Böyle bir teknoloji yok, uzun süre geriye gidemezler. Taş çatlasın son bir senenin kayıtları çıkar" ifadelerini kullanmıştı.