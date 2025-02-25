Son dakika | İmamoğlu'nun avukatlarından 'Olan Diploma' açıklaması: İddialara belgelerle yanıt verdiler! "Bazıları için gizemli olabilir"

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na son olarak üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu 5 Mart'a dek ifade verecek. Avukatları, iddialar hakkında 'Olan Diploma' adlı bir basın toplantısı düzenledi.
Prof. Dr. Adem Sözüer, "İmamoğlu’nun not ortalaması belgesinde de sorun yok" dedi.
"SADECE İMAMOĞLU DEĞİL, 51 KİŞİ BAŞVURDU"
Avukat Mehmet Pehlivan ise şunları kaydetti:
- Manipülatif haberler, 2019’da İBB’yi kazanmasıyla başladı. Sayın İmamoğlu’na yapılan özel bir durum yok. Yayınlanan ilan üzerine yatay geçişe başvurdu. Bu ilana sadece İmamoğlu değil, 51 kişi başvurdu. Barajı 62,5 ile geçti. Puan tartışması abesle iştigal.
"HEM BELGELİ HEM YASAL"
- Yatay geçiş için tüm kriterleri uygundu. YÖK raporu İmamoğlu’nun geçişini onayladı. Hem belgeli hem yasal bir yatay geçiş. İmamoğlu tüm derslerinden başarıyla geçti. İmamoğlu'nun okul hayatının olmadığına dair endişe yok. Bazıları için gizemli olsa da İmamoğlu için değil.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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