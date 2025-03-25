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  4. Son dakika | 'İmamoğlu' protestolarında 1418 gözaltı! Bakan Yerlikaya: "Asla taviz verilmeyecek"

Son dakika | 'İmamoğlu' protestolarında 1418 gözaltı! Bakan Yerlikaya: "Asla taviz verilmeyecek"

25.03.2025 16:45
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan gösterilerde bugüne dek 1418 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Son dakika | 'İmamoğlu' protestolarında 1418 gözaltı! Bakan Yerlikaya: "Asla taviz verilmeyecek"

Son dakika haberi: Geçtiğimiz çarşambadan bu yana Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması başta İstanbul'da Saraçhane olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde protesto ediliyor. Protestolarda çok sayıda gözaltı işlemi yapıldı.

İMAMOĞLU PROTESTOLARINDA 6 GÜNDE 1418 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1418 şüpheli gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

"ASLA TAVİZ VERİLMEYECEK"

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında "Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak" bilgisiyle birlikte şu mesajlara yer verdi:

"Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir.

ÇİRKİN SÖZLERE TEPKİ: LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum. Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ekrem İmamoğlu Gözaltı
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