Son dakika | 'İmralı' çıkışından 1 yıl sonra Bahçeli'den gündem yaratacak yeni çağrı! "İbadethane olmasının önündeki engeller kaldırılmalı"

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ilk 'İmralı' çıkışından yaklaşık 1 yıl sonra gündem yaratacak yeni bir çağrı geldi. "Cami de bizim cemevi de" diyen Bahçeli "cemevlerinin ibadethane olması yolundaki engellerin kaldırılması gerektiğini" savundu. Bahçeli ayrıca 'terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili "27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir sözün bize göre hükmü yoktur. Kurucu önderin 27 Şubat açıklaması bizim için esastır" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının başlarında 'cemevi' çağrısı yapan Bahçeli "Cemevinin ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri birer birer kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir" diye konuştu.

"HEM ALEVİYİZ HEM SÜNNİ, HEPSİNDEN ÖTE MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİYİZ"

Bahçeli'nin mesajlarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • Alevi-Sünni bloklaşmasını siyasi dürtülere tahrik etmeye kalkışan, Türk ve İslam muhaliflerinin kara kampanyasıdır. İşin özünde hepimiz Müslüman değil miyiz? Hepimiz Türk milletinin onurlu ve şerefli mensupları değil miyiz? Aramıza duvar örmek için yapay etnik ve mezhebi ayrılıklar kimi mihraklar tarafından silah gibi kullanılmadı mı? Tek yürek olmanın vakti gelmedi mi? Hem Aleviyiz hem Sünni, hepsinden öte Türk milletiyiz.

"CAMİ NE KADAR BİZİMSE CEMEVİ DE O KADAR BİZİMDİR"

  • Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimiz bizim canımızdır. Onların her sorunu bizim de sorunumuz, onların isteği bizim de isteğimizdir. Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir. Cemevinin ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri birer birer kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir.

'GAZZE' MESAJI

  • Gazze Filistinlilerin vatanıdır. Asıl mesele ateşkesin sahada uygulamasıdır. Soykırımcılar hesap verecek.

CHP'YE YÜKLENDİ

  • CHP’de eksen kaymıştır. Ülkemizi yabancılara şikayet etmek şerefli bir tavır değildir. CHP yanlış rotadadır. Başındaki zat histeri krizine tutulmuştur.

"27 ŞUBAT İMRALI AÇIKLAMASI DIŞINDA HİÇBİR SÖZÜN BİZE GÖRE HÜKMÜ YOK"

  • Şehitlerimiz ceset değildir. TBMM çatısı altında taşkın sloganlara asla yer ve gerek yok. Hepimiz 'Terörsüz Türkiye' hedefinin sekteye uğramamasına özen göstermeliyiz. 27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir sözün bize göre hükmü yoktur. Kurucu önderin 27 Şubat açıklaması bizim için esastır. Bu esas üzerinde yürüyen insan akıllı insandır.

'ASKERİ HASTANELER' ÇAĞRISI

  • Askeri hastanelerin kapatılması bir hatadır, açılması sevap olacaktır.
