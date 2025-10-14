Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler! "Bunu o yapabilir" dedi, Rusya-Ukrayna savaşını işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki Gazze zirvesinin ardından Beyaz Saray'a giderken Air Force One uçağında gazetecilere konuştu.

TRUMP: “ERDOĞAN YAPABİLİR”

Liderlerin, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yardımcı olup olamayacağı sorulduğunda Trump, “Erdoğan yapabilir” dedi.

"RUSYA TARAFINDAN SAYGI GÖRÜYOR"

“Rusya tarafından saygı görüyor. Ukrayna hakkında bir şey söyleyemem ama (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tarafından saygı görüyor.” ifadelerini kullanan Trump, Erdoğan'a atıfta bulunarak "Ben sadece sert insanlarla anlaşabiliyorum. Zayıflarla anlaşamıyorum." dedi.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Türkiye, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için çabalarını sürdürüyor.

Ankara, Kiev ve Moskova'yı müzakereler yoluyla çatışmayı sona erdirmeye çağırdı ve Türkiye, barışın temellerini atmak için arabuluculuk da dahil olmak üzere her türlü girişime hazır olduğunu belirtti.

Öte yandan ABD Başkanı Mısır'dan önce aynı gün ziyaret ettiği İsrail'e yolculuğu sırasında Air Force One uçağında da Erdoğan'dan övgüyle bahsetmişti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HARİKAYDI"

Trump, Türkiye'nin Gazze'de barışa katkıda bulunduğunu söyleyerek, "Türkiye de harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı. Gerçekten çok yardımcı oldu çünkü çok saygı duyulan biri" dedi.

"GÜÇLÜ BİR ORDUSU VAR"

"Çok güçlü bir ulusu var. Çok, çok güçlü bir ordusu var. Ve çok yardımcı oldu" ifadesini kullandı.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır