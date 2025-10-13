HABER

19 dakika yetti, geri adım attırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik ağırlığını koydu Netanyahu'nun katılımını engelledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi” öncesi Mısır’a giderken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı, Kızıldeniz üzerinde turlarken, pisti pas geçti. Havadaki 19 dakikanın perde arkasında yaşananlar ise tüm dünyanın gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik ağırlığını koyarak Netanyahu'nun Mısır'daki zirveye katılmasını engelledi!

Tüm dünyanın kilitlendiği Mısır'daki Gazze zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Netanyahu hamlesi' damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan “TUR” uçağı, Şarm El-Şeyh Havalimanı’na iniş hazırlığı yaparken teknik bir nedenle pisti pas geçti. Radar kayıtlarına göre uçak, Kızıldeniz üzerinde bir süre tur attıktan sonra yeniden iniş için yaklaşma yaptı. Bu manevranın nedeni kısa sürede büyük merak konusu haline gelirken; Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik ağırlığını koyarak Netanyahu'nun Mısır'daki zirveye katılmasını engelledi!

19 dakika yetti, geri adım attırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik ağırlığını koydu Netanyahu nun katılımını engelledi 1

19 DAKİKA YETTİ, GERİ ADIM ATTIRDI

Bu gelişme üzerine 'TUR' uçağı Kızıldeniz üzerinde bir süre turlarken, havada diplomasi trafiği de başladı. 19 dakika süren diplomasi trafiği boyunca kararlı duruşunu vurgulayan Erdoğan, geri adım attırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşu sonrası Mısır'daki zirveye Netanyahu'nun katılmasına izin verilmedi.

19 dakika yetti, geri adım attırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik ağırlığını koydu Netanyahu nun katılımını engelledi 2

Netanyahu'nun katılmayacağı bilgisini alan Erdoğan yeniden talimat verdi ve “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne katılma kararı aldı. 19 dakikalık gecikmenin ardından 'TUR' uçağı Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

SİSİ, ERDOĞAN'I KAPIDA KARŞILADI

Yaşanan gelişmeleri anbean takip eden ve sürecin içindeki isimlerden olan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılarken; zirveye katıldığı için memnuniyetini dile getirdi.

19 dakika yetti, geri adım attırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik ağırlığını koydu Netanyahu nun katılımını engelledi 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti sonrası Netanyahu'nun kritik zirveye katılmaması tüm dünyada gündem oldu. Barış için sürecin en başından bu yana yoğun bir çaba içerisinde olan Erdoğan'ın "Netanyahu ile aynı masaya oturmayacağı” yönündeki net tavrını koruması bir anda tüm dünyada günün konusu oldu.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

ABD Başkanı Donald Trump Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinde Türkiye'nin rolüne dikkat çekerek her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetmişti. Trump, Erdoğan için "Türkiye de fantastikti, harikaydı. Başkan Erdoğan da harikaydı, çok yardımcı oldu. Çok saygı duyulan bir lider, çok güçlü bir ulusu var, çok güçlü bir ordusu var" demişti.

19 dakika yetti, geri adım attırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik ağırlığını koydu Netanyahu nun katılımını engelledi 4

