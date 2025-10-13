Son dakika | İsrail meclisinden daha önce de atılmış! Donald Trump'ı protesto eden milletvekili bakın kim çıktı

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump'ın bugünkü İsrail ziyaretinde yaşananlar tüm dünyada gündeme damga vurdu. ABD Başkanı Knesset kürsüsündeyken beklenmedik bir olay yaşandı.

İSRAİL MECLİSİ KARIŞTI

Trump'ın konuşması sırasında milletvekilleri tarafından birdenbire sloganlar atılmaya başlayıp "Filistin'i tanı" pankartı açıldı. Bunun üzerine İsrail meclisi karıştı, iki milletvekili apar topar dışarı çıkarıldı.

TRUMP "ETKİLEYİCİ" BULDU

Donald Trump, protesto için "Etkileyiciydi" dedi.

PROTESTOCULARIN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Trump'ı protesto eden milletvekillerinin aşırı sol İsrailli Ofer Cassif ve Filistin asıllı İsrailli sol kanattan Knesset üyesi Eymen Avde olduğu ortaya çıktı.



Eymen Avde

MECLİSTEN DAHA ÖNCE DE ÇIKARILMIŞTI

AA'nın aktardığına göre; Avde daha önce de Knesset'teki bir konuşmasında, İsrail ordusunun Gazze’de sivil ayırt etmeksizin düzenlediği saldırılardan dolayı Netanyahu'yu eleştirmişti.

Netanyahu'ya "Seri katil" deyince konuşması yarıda kesilen Avde, Knesset’te bulunanlarca kürsüden uzaklaştırılmıştı.