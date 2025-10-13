'TUR' havada turladı, uçak pisti pas geçti! Netanyahu'yu duyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekti: "GERİ DÖNÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanan, “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne katılmak üzere bugün Mısır'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi kapıda karşıladı.
Tüm dünyanın kilitlendiği kritik zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçakla ilgili bir detay ise bir anda gündeme oturdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan 'TUR' uçağının iniş yapmadan önce bir süre Kızıldeniz üzerinde tur atması ve pisti pas geçmesi dikkat çekti. Bir süre havada bekleyen uçak sonrasında ise Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Yaşanan gelişmenin ardından "Erdoğan'ın uçağı pisti neden pas geçti?" sorusuna yanıt aranırken, çok konuşulacak 'Netanyahu' iddiası ortaya atıldı.
Gazeteci Fatih Atik'in iddiasına göre; uçak havadayken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Neteyahu'nun Mısır'daki zirveye katılacağı haberini gördü.
Anında duruma tepki gösteren Erdoğan, havadayken 'geri dönün' talimatını verdi.
Atik, sosyal medya hesabı üzerinde paylaştığı mesajda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Kızıldeniz üzerinde tur atarken aynı anlarda Netanyahu'nun zirveye katılmayacağı bilgisi geldi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı geri döndü Şarm el Şeyh havalimanına iniş yaptı. ABD mesajı aldı Netanyahu vazgeçti." ifadelerini kullandı.
