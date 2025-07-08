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SON DAKİKA: İmralı heyetinin Adalet Bakanı ile görüşmesi ertelendi

Son dakika haberi: İmralı heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la bugün saat 13.30'da gerçekleştireceği görüşme ertelendi. Görüşmenin program yoğunluğu nedeniyle iptal edildiği ve yeni bir tarih belirleneceği belirtildi.

SON DAKİKA: İmralı heyetinin Adalet Bakanı ile görüşmesi ertelendi
Devrim Karadağ

Son dakika: Terörsüz Türkiye hedefinde kritik haftaya girilirken; terör örgütü PKK'nın yakın zamanda silah bırakması bekleniyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile silah bırakma takvimi üzerine kritik bir görüşme gerçekleştiren DEM Parti heyeti, görüşmenin çok olumlu geçtiğini açıklamıştı.

KRİTİK GÖRÜŞME ERTELENDİ

Bir diğer kritik görüşme için gözler bugün Ankara'ya çevrilirken, sürpriz bir gelişme yaşandı. İmralı heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la bugün saat 13.30'da gerçekleştireceği görüşme ertelendi.

SON DAKİKA: İmralı heyetinin Adalet Bakanı ile görüşmesi ertelendi 1

Görüşmenin program yoğunluğu nedeniyle iptal edildiği ve yeni bir tarih belirleneceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Adalet Bakanı son dakika DEM Parti
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