HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Tarihi ziyaret sonrası Bahçeli'den 'darağacı' resti! İmralı için "en ciddi muhatap" yorumu

İçerik devam ediyor
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: TBMM'deki komisyonun İmralı ziyaretinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin vereceği mesajlar merak konusuydu. Ziyareti "tarihi bir gelişme" olarak yorumlayan Bahçeli "Yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın, bizim sonumuz da varsın darağacı olsun!" şeklinde çok çarpıcı bir çıkışa da imza attı. Bahçeli ayrıca süreçle ilgili "En ciddi muhatap İmralı'dır" dedi.

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin konuşmasına 'terörsüz Türkiye' sürecindeki son gelişmelerle ilgili verdiği mesajlar damga vurdu. Adaya giden üç milletvekilini tebrik eden Bahçeli, muhalefete yüklenirken "CHP ve diğer partiler İmralı'ya gitmekten sarfınazar etmişler. Varsın etsinler, hiç sorun değil. Ondan bundan medet umarak terörsüz Türkiye hedefini takip etmiş olsaydık yerimizden bile kıpırdayamazdık!" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'MİZ TARİHİ BİR EŞİKTE"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Türkeş'in emaneti Ülkü Ocakları ve MHP emin ellerdedir.
  • Türkiye'miz tarihi bir eşikte. Hiçbir başarı, hiçbir gelişme, hiçbir fetih külfetsiz ve zahmetsiz nasip olmamıştır. El ovuşturup pay kapmanın telaşına düşen yağmacı aymazların bu müjdeye uzak ve yabancı kalacağı çok açıktır. 'Terörsüz Türkiye' hedefine cephe açanlar beş para etmez.

"MÜLAKATLARDA ELENEN ÖĞRETMENLERİMİZİN HAKLARI İADE EDİLMELİ"

  • Ümidim ve dileğim atanamayan tek bir öğretmenimizin dahi kalmamasıdır. Mülakatlarda elenen 1611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi, ilave kontenjan tahsisinin ifası, 14 aylık akademi eğitiminin uzunluğu dikkate alındığında eğitim süresinin makul süreye çekilmesi teklif ve temennilerimizden bir kısmıdır.
  • Görevini başarıyla yürüten Milli Eğitim Bakanına desteğimiz tamdır.
  • MHP ve Cumhur İttifakı her zaman, her daim öğretmenlerimizin yanında olacaktır. Bütün öğretmenlerimizi kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyorum.

Son dakika | Tarihi ziyaret sonrası Bahçeli den darağacı resti! İmralı için "en ciddi muhatap" yorumu 1

"MUHALEFET HER MÜSPET GELİŞMEYİ KARALAYARAK DAHA DEMOKRAT OLACAĞINI SANMA GAFLETİNE DÜŞTÜ"

  • Tarih şuurunun eksikliğinden dolayı gelişmelerin değerlendirilmesini sağlıklı yapamayan muhalefet zihniyeti her müspet gelişmeyi karalayarak daha demokrat olacağını sanma gafletine düşmüştür. Dünün çetin, birbirinden acı olayları sonrasında topraklarımız elimizden çıkmadı mı? Sınırlarımız gerilemedi mi? Ne zaman birbirimize düştüysek bunun vahim sonuçlarına katlanmadık mı? Balkanları kaybettiysek yegane nedeni birbirimize girmemiz, birbirimizden kopmamızdır. Hangi zaferlere imza attıysak milli birlik ve kardeşliğimizin muazzez iradesiyle olmadı mı?

Son dakika | Tarihi ziyaret sonrası Bahçeli den darağacı resti! İmralı için "en ciddi muhatap" yorumu 2

  • Diyorlar ki analarımız ağlasın, eşkıya dağlarımızda gezsin. Bölücülüğün kaynağı kuruyor, bundan korkuyorlar. Terörün bitişiyle eş zamanlı olarak barış ve huzur kuşağının iç cephemizi saracak olmasından aşırı derecede rahatsızlık duyuyorlar. 1,5 asırlık emperyalist komplo yerle yeksan ediliyor, bundan dolayı uyuşmuş vicdanlarıyla son kozlarını oynuyorlar.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE TÜRK MİLLETİNİN TAVİZSİZ KARARIDIR"

  • Bütün şehitlerimizle övünüyoruz. Hiç kimse şehitlerimiz üzerinden istismar parantezi açmaya kalkışmasın. Hiç kimse minnet duygumuzla boy ölçüşmeye yeltenmesin. Terörsüz Türkiye Türk milletinin tavizsiz kararıdır. "Türkiye'nin terörden arınması ve arındırılması beni alakadar etmez" diyenlerin alayı birden suikastçıdır.

"YETER Kİ TERÖR BİTSİN, VARSIN SONUMUZ DARAĞACI OLSUN"

  • Neymiş, bizi yargılayacaklarmış, bizden hesap soracaklarmış, Anayasa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz. Siz yargılasanız yargılasanız çantacı pespayeliğinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Mertçe ve dürüstçe haykırıyorum; Yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış huzur ve sükunet bulsun yeter ki terör hayatımızdan sökülüp atılsın bizim sonumuz da varsın darağacı olsun.

Son dakika | Tarihi ziyaret sonrası Bahçeli den darağacı resti! İmralı için "en ciddi muhatap" yorumu 3

İMRALI ZİYARETİ İÇİN İLK YORUM: "TARİHİ BİR GELİŞME"

  • Komisyonun İmralı'ya gitmek üzere aldığı karar doğrultusunda AK Parti, MHP ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir. Genel Başkan Yardımcımız Sn. Feti Yıldız ile diğer milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum.

İMRALI'YA GİTMEYEN MUHALEFETE YÜKLENDİ

  • CHP ve diğer partiler İmralı'ya gitmekten sarfınazar etmişler. Varsın etsinler, hiç sorun değil. Ondan bundan medet umarak 'Terörsüz Türkiye' hedefini takip etmiş olsaydık, onun bunun ağzının içine bakarak izin ve icazet arasaydık, böylesi ağır bir sorunu bırakın konuşmayı, yerimizden bile kıpırdayacak kudreti bulamazdık.
Mynet Anket AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcilerinden oluşan heyetin Öcalan’ı ziyaret etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcilerinden oluşan heyetin Öcalan’ı ziyaret etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Büyük bir hata
Terörsüz Türkiye süreci için gerekli
Diyalog süreci olarak görüyorum
Gereksiz bir ziyaret
Bu anket 23 saat 21 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

"EN CİDDİ MUHATAP İMRALI"

  • En ciddi muhatap İmralı'dır. Kürt ve Türk olarak tek bir ses, tek bir nefes olacağız. Köklere kökenlere bakmayız. Biz inançlara mezheplere ayırmayız. Bölmeyiz parçalamayız dağıtmayız. Bayrağa saygı var mı ona bakarız. Millete hürmet var mı ona bakarız. Bizim çağrımız milli onurun çağrısıdır. Bizim çağrımız Terörsüz Türkiye'nin yeni yüzyılda hüküm veren hükümdar olan Türk milletinin çağrısıdır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İBB iddianamesi kabul edildi! Dava açıldıİBB iddianamesi kabul edildi! Dava açıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Siber suçlara yönelik operasyonBakan Yerlikaya duyurdu! Siber suçlara yönelik operasyon

Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
bunu 30 sene önce niye demediniz onca insanın ölümüne zulüm görmesine göz yumdunuz... samimiyetsizsiniz..
terör bitsin ama ülke parçalansın böyle bir mantık yok
İnşallah tek temennimiz bu
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.