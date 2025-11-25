Son dakika | Tarihi ziyaret sonrası Bahçeli'den 'darağacı' resti! İmralı için "en ciddi muhatap" yorumu

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin konuşmasına 'terörsüz Türkiye' sürecindeki son gelişmelerle ilgili verdiği mesajlar damga vurdu. Adaya giden üç milletvekilini tebrik eden Bahçeli, muhalefete yüklenirken "CHP ve diğer partiler İmralı'ya gitmekten sarfınazar etmişler. Varsın etsinler, hiç sorun değil. Ondan bundan medet umarak terörsüz Türkiye hedefini takip etmiş olsaydık yerimizden bile kıpırdayamazdık!" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'MİZ TARİHİ BİR EŞİKTE"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Türkeş'in emaneti Ülkü Ocakları ve MHP emin ellerdedir.

Türkiye'miz tarihi bir eşikte. Hiçbir başarı, hiçbir gelişme, hiçbir fetih külfetsiz ve zahmetsiz nasip olmamıştır. El ovuşturup pay kapmanın telaşına düşen yağmacı aymazların bu müjdeye uzak ve yabancı kalacağı çok açıktır. 'Terörsüz Türkiye' hedefine cephe açanlar beş para etmez.

"MÜLAKATLARDA ELENEN ÖĞRETMENLERİMİZİN HAKLARI İADE EDİLMELİ"

Ümidim ve dileğim atanamayan tek bir öğretmenimizin dahi kalmamasıdır. Mülakatlarda elenen 1611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi, ilave kontenjan tahsisinin ifası, 14 aylık akademi eğitiminin uzunluğu dikkate alındığında eğitim süresinin makul süreye çekilmesi teklif ve temennilerimizden bir kısmıdır.

Görevini başarıyla yürüten Milli Eğitim Bakanına desteğimiz tamdır.

MHP ve Cumhur İttifakı her zaman, her daim öğretmenlerimizin yanında olacaktır. Bütün öğretmenlerimizi kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyorum.

"MUHALEFET HER MÜSPET GELİŞMEYİ KARALAYARAK DAHA DEMOKRAT OLACAĞINI SANMA GAFLETİNE DÜŞTÜ"

Tarih şuurunun eksikliğinden dolayı gelişmelerin değerlendirilmesini sağlıklı yapamayan muhalefet zihniyeti her müspet gelişmeyi karalayarak daha demokrat olacağını sanma gafletine düşmüştür. Dünün çetin, birbirinden acı olayları sonrasında topraklarımız elimizden çıkmadı mı? Sınırlarımız gerilemedi mi? Ne zaman birbirimize düştüysek bunun vahim sonuçlarına katlanmadık mı? Balkanları kaybettiysek yegane nedeni birbirimize girmemiz, birbirimizden kopmamızdır. Hangi zaferlere imza attıysak milli birlik ve kardeşliğimizin muazzez iradesiyle olmadı mı?

Diyorlar ki analarımız ağlasın, eşkıya dağlarımızda gezsin. Bölücülüğün kaynağı kuruyor, bundan korkuyorlar. Terörün bitişiyle eş zamanlı olarak barış ve huzur kuşağının iç cephemizi saracak olmasından aşırı derecede rahatsızlık duyuyorlar. 1,5 asırlık emperyalist komplo yerle yeksan ediliyor, bundan dolayı uyuşmuş vicdanlarıyla son kozlarını oynuyorlar.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE TÜRK MİLLETİNİN TAVİZSİZ KARARIDIR"

Bütün şehitlerimizle övünüyoruz. Hiç kimse şehitlerimiz üzerinden istismar parantezi açmaya kalkışmasın. Hiç kimse minnet duygumuzla boy ölçüşmeye yeltenmesin. Terörsüz Türkiye Türk milletinin tavizsiz kararıdır. "Türkiye'nin terörden arınması ve arındırılması beni alakadar etmez" diyenlerin alayı birden suikastçıdır.

"YETER Kİ TERÖR BİTSİN, VARSIN SONUMUZ DARAĞACI OLSUN"

Neymiş, bizi yargılayacaklarmış, bizden hesap soracaklarmış, Anayasa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz. Siz yargılasanız yargılasanız çantacı pespayeliğinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Mertçe ve dürüstçe haykırıyorum; Yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış huzur ve sükunet bulsun yeter ki terör hayatımızdan sökülüp atılsın bizim sonumuz da varsın darağacı olsun.

İMRALI ZİYARETİ İÇİN İLK YORUM: "TARİHİ BİR GELİŞME"

Komisyonun İmralı'ya gitmek üzere aldığı karar doğrultusunda AK Parti, MHP ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir. Genel Başkan Yardımcımız Sn. Feti Yıldız ile diğer milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum.

İMRALI'YA GİTMEYEN MUHALEFETE YÜKLENDİ

CHP ve diğer partiler İmralı'ya gitmekten sarfınazar etmişler. Varsın etsinler, hiç sorun değil. Ondan bundan medet umarak 'Terörsüz Türkiye' hedefini takip etmiş olsaydık, onun bunun ağzının içine bakarak izin ve icazet arasaydık, böylesi ağır bir sorunu bırakın konuşmayı, yerimizden bile kıpırdayacak kudreti bulamazdık.

