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Son dakika | Yüz binlerce kişi bu haberi bekliyordu... İnfaz paketi için yeni gelişme! Gözler Mecliste: Saat verildi

Son dakika haberi: On binlerce mahkumu ve yakınlarını ilgilendiren infaz paketiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Gözler paketin sunulması için bugün TBMM'ye çevrildi. Teklif saat 15.00'de Meclise sunulacak.

Son dakika | Yüz binlerce kişi bu haberi bekliyordu... İnfaz paketi için yeni gelişme! Gözler Mecliste: Saat verildi
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: 'Af' iddialarıyla uzun süredir gündemde yerini koruyan infaz düzenlemesiyle ilgili yeni bir haber geldi.

AK PARTİ İNFAZ PAKETİNİ BUGÜN SUNUYOR

İnfaz paketinin bugün Meclise geldiği öğrenildi.

AK Parti, infaz düzenlemesi ile ilgili kanun teklifini, saat 15.00'te Meclis Başkanlığı'na sunacak.

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YÜZ BİNLERCE KİŞİ BU HABERİ BEKLİYORDU

Yeni düzenlemeyle üç yıldan az cezası kalan 50 bin mahkum tahliye edileceği belirtiliyor. Mahkumların yakınları da hesaba katıldığında yaklaşık 400 bin kişinin bu haberi beklediği ifade ediliyor.

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Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; erken tahliyeden yararlanacakları cezaevi gözlem kurulları belirleyecek. İyi hali olmayanlar çıkamayacak. Mükerrer suç işleyenlere de infaz indirimi gelecek.

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