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  4. Son dakika | "İnsanda biraz utanma olur" diyerek çıkıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Filistin tepkisi

Son dakika | "İnsanda biraz utanma olur" diyerek çıkıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Filistin tepkisi

09.02.2025 22:44
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete yönelik Filistin tepkisi geldi. "Genel başkanıyla, belediye başkanıyla görüyoruz ki birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor" diyen Erdoğan, "İnsanda biraz utanma, arlanma, haya duygusu olur" diyerek sert konuştu.

Son dakika | "İnsanda biraz utanma olur" diyerek çıkıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Filistin tepkisi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya, Endonezya ve Pakistan'a ziyaretleri öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle

  • İsrail'in ayak oyunlarına rağmen esir ve tutuklu takasları devam ediyor. Hamas'ın verdiği söze sadık kaldığını memnuniyetle müşahade ediyoruz.

MUHALEFETE ‘FİLİSTİN’ TEPKİSİ

  • Ülkemizdeki ana muhalefete bir çift sözüm var. Genel başkanıyla, belediye başkanıyla görüyoruz ki birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor. Filistin davasında şahsımızın ve hükümetimizin duruşunu sorgulamak sizin ne haddinize? Daha düne kadar Hamas'a terör örgütü yaftası vuran, işgal güçlerine şirin gözükmek için direnişçileri suçlayan siz değil misiniz? İnsanda biraz utanma, arlanma, haya duygusu olur. Bizim Filistinli kardeşlerimiz için neler yaptığımızı, neleri göze aldığımızı başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere dünya gayet iyi biliyor.

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

  • Sayın Trump ve Sayın Putin’in verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz. Üzerimize düşen ne varsa Türkiye olarak yapmaya hazırız.

  • Suriye’de terör örgütlerine yer yok.

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ÖZGÜR ÖZEL'E 'ŞİİR' ÇIKIŞI

  • Ziya Gökalp'e ait şiir okumuştum. Şiirden dolayı cezaya çarptırıldım. Sayın Özel'in kendisinin ne denli şiir okuma kabiliyeti var bilemem. Ziya Gökalp'e ait bu şiiri odasının bir köşesine asarsa isabetli olur. Hiç olmazsa şiir nedir bunu öğrenmiş olur.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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