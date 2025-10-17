HABER

Son dakika | İntihar saldırısında çok sayıda can kaybı! Pakistan ile Afganistan arasında çatışmalar kızıştı

Son dakika haberi: Pakistan ile Afganistan arasında çatışmalar alevlenirken bugün bir intihar saldırısı gerçekleşti. Saldırıda 7 Pakistan askeri hayatını kaybetti.

Son dakika | İntihar saldırısında çok sayıda can kaybı! Pakistan ile Afganistan arasında çatışmalar kızıştı
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın bir noktada düzenlenen intihar saldırısında 7 Pakistan askeri hayatını kaybetti.

HAVA SALDIRILARINDA ÇOK SAYIDA CAN KAYBI

Öte yandan Kabil merkezli Tolo News'ün yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre Pakistan, Spin Boldak bölgesine hava saldırıları düzenledi.

Spin Boldak Halk Sağlığı Başkanı Kerimullah Zübeyr Ağa, yaptığı açıklamada, hava saldırılarının can kaybını artırdığını belirterek "Şu anda toplam 170 yaralı ve 40 ölü var." dedi.

Pakistan tarafından topçu saldırıları sonrası Nokli, Vardak, Kuchian, Şorabak ve Şehit bölgelerindeki bazı sivillerin evlerinin hasar gördüğü bildirildi.

Kandahar eyaletinde bulunan Spin Boldak, Afganistan-Pakistan sınırında yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Pakistan, "Pakistan Talibanı (TTP) örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.

Afgan güvenlik güçleri, 11 Ekim'de sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla buna karşılık verirken çatışmalar yer yer alevlendi.

Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı.

Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

PAKİSTAN'IN AFGAN YÖNETİMİNDEN BEKLENTİSİ

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin, TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, "terör örgütü" olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.

(AA)

