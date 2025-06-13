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SON DAKİKA | İsrail, İran'a saldırı başlattı! ABD Başkanı Trump'dan ilk açıklama: Bazı isimler geri dönemeyecek!

Son dakika haberi: Orta Doğu'da yine savaş sesleri yükseldi. İsrail, İran'a yönelik saldırı başlattı. İran'ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda askeri hedefin vurulduğu belirtilirken askeri hedeflerin, komutanların, karargahların ve nükleer tesislerin saldırıya uğradığı kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump'tan ise ilk açıklama geldi.

SON DAKİKA | İsrail, İran'a saldırı başlattı! ABD Başkanı Trump'dan ilk açıklama: Bazı isimler geri dönemeyecek!
Devrim Karadağ

Son dakika: İsrail-İran savaşı başladı! İran yeni güne peş peşe patlamalarla uyanırken; birçok kentten dumanlar yükseliyor... İran'ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda askeri hedefin ilk saldırıda vurulduğu belirtilirken askeri hedeflerin, komutanların, karargahların ve nükleer tesislerin saldırıya uğradığı kaydedildi. İsrail ise karşı saldırı ihtimaline karşı alarma geçti.

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Orta Doğu'da yaşananların ardından gözlerin çevrildiği ABD'den ilk açıklama geldi. ABD'nin saldırıdan haberdar olduğu belirtilirken, Başkan Donald Trump'tan da ilk mesaj geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalının baş siyasi sunucusu Bret Baier'a, İsrail'in İran'a saldırılar düzenleyeceğinden önceden haberdar olduğunu söyledi.

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TRUMP: İRAN NÜKLEER SAHİBİ OLAMAZ

ABD Başkanı Donald Trump "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var." diye konuştu.

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İSRAİLLİ YETKİLİDEN 'ABD İLE KOORDİNASYON İÇİNDEYDİK' AÇIKLAMASI

ABD'de polis, başkent Washington DC'deki İsrail Büyükelçiliği yakınlarındaki yolları kapatıyor ve bir güvenlik parametresi belirliyor.The Jerusalem Post'a konuşan İsrailli bir yetkili ABD "Amerikan yönetimine, İran'ın nükleer bomba geliştirmeye yönelik atılımına dair kanıt sunduk. Amerikalılarla tam ve eksiksiz bir koordinasyon içindeydik" ifadalerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, saldırıdan ABD'yi soyutlayarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu gece, İsrail İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. Biz İran’a yönelik saldırılara dahil değiliz ve önceliğimiz bölgede bulunan Amerikan güçlerini korumaktır.""Başkan Trump ve yönetimi, kuvvetlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atmıştır ve bölgesel ortaklarımızla yakın temas halindedir. Şunu açıkça belirtmek isterim: İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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