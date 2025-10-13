Son dakika! İsrail, rehinelerin bırakılacağı saati duyurdu

Son dakika: Dünyanın gözü Gazze'de. Ateşkesin ardından şimdi sıra rehinelerin bırakmaya geldi. Bugün saat 08.00 ve 10.00'da iki ayrı rehine teslimi olacak. Hamas serbest bırakılacak 20 İsrailli'nin isimlerini açıkladı. Kızılhaç ise rehinelerin serbest bırakılacağı yerlere araçlarını konuşlandırdı.

"HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"

Gazze Şeridi’nde haftalardır süren yoğun müzakerelerin ardından, ateşkes ve rehine takası sürecinin ilk aşaması fiilen başladı. Kızılhaç, Gazze’de oluşturulan ilk rehine toplama noktasına doğru ilerlemeye başladı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Rehine takası operasyonu için gerekli tüm hazırlıklar tamamlanmıştır” denildi.

SERBEST BIRAKILACAK REHİNELER

Hamas, İsrail ve Mısır’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucunda varılan ateşkes anlaşmasının birinci aşaması kapsamında, 20 rehinenin serbest bırakılacağını duyurdu.

Hamas tarafından yayımlanan listeye göre, pazartesi günü Gazze’deki esaretten kurtulacak İsrailli rehinelerin isimleri şöyle:

Elkana Bohbot

Matan Angrest

Avinatan Or

Yosef-Haim Ohana

Alon Ohel

Evyatar David

Guy Gilboa-Dalal

Rom Braslavski

Gali Berman

Ziv Berman

Eitan Mor

Segev Kalfon

Nimrod Cohen

Maxim Herkin

Eitan Horn

Matan Zangauker

Bar Kupershtein

David Cunio

Ariel Cunio

Omri Miran

SÜRECE ULUSLARARASI GÖZETİM

Rehine takası süreci, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin gözetiminde gerçekleştiriliyor. Mısır ve Katar’ın diplomatik arabuluculuğunda yürüyen anlaşmanın, Gazze’de kalıcı bir ateşkesin önünü açabileceği değerlendiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin de destek verdiği plan çerçevesinde, ilk etapta esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların bölgeye girişi öngörülüyor.