Son dakika! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 22 gözaltı kararı

İstanbul bu sabaha hareketeli başladı. İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonun düğmesine basıldı. Soruşturma kapsamında İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin ile birlikte bir grup İBB çalışanı gözaltına alındı.

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