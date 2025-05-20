Son dakika! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 22 gözaltı kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon gerçekleşti. Bu sabah 22 kişi hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin de yer aldı.
İstanbul bu sabaha hareketeli başladı. İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonun düğmesine basıldı. Soruşturma kapsamında İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin ile birlikte bir grup İBB çalışanı gözaltına alındı.
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