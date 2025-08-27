HABER

Son dakika | İstanbul'da dikkat çeken metro kararı: Şişhane istasyonu çıkışları kapatıldı

Son dakika haberi: İstanbul'da Şişhane metro istasyonunun bazı çıkışları kapatıldı. Karar İstanbul Valiliğinden geldi.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Şişhane istasyonunda bazı çıkışlar işletmeye kapatıldı.

ŞİŞHANE METROSU İÇİN KARAR

Kapatılan çıkışlar şu şekilde:
-Şişhane Metro İstiklal Caddesi Çıkışı,
-Şişhane Metro Vergi Dairesi Çıkışı,
-Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi Önü

Kasımpaşa Metro çıkışı ve Refik Saydam Caddesi çıkışlarının ise yolcuların kullanımına açık olduğu belirtildi.

