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SON DAKİKA | İstanbul'da hissedilen deprem! (AFAD-Kandilli son depremler) AFAD Tekirdağ, Kandilli Silivri dedi

Son dakika deprem haberi: İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Depremin arından AFAD ve ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremlerini araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Silivri olduğunu ve büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3,7 ve merkez üssünü Tekirdağ açıkları olarak duyurdu. Deprem sonrası uzman isimden ilk değerlendirme geldi.

SON DAKİKA | İstanbul'da hissedilen deprem! (AFAD-Kandilli son depremler) AFAD Tekirdağ, Kandilli Silivri dedi
Devrim Karadağ

Son dakika: İstanbul'da deprem oldu. Depremin arından AFAD ve ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremlerini araştırmaya başladı. Depremin ardından sosyal medyadaki kullanıcılar "Deprem oldu" başlığı altında paylaşımlar yaparken, ilk resmi açıklama geldi.

SON DAKİKA | İSTANBUL'DEPREM! KANDİLLİ DUYURDU

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Slivri açıkları olduğunu ve büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER - KANDİLLİ RASATHANESİ İÇİN TIKLAYIN

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AFAD DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

AFAD, saat 11.36'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,7 olarak duyurdu. AFAD depremin Tekirdağ açıklarındaki Marmara Ereğlisi'nde meydana geldiğini belirtti.

SON DEPREMLER - AFAD İÇİN TIKLAYIN

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İLK DEĞERLENDİRME: "1 AY DAHA SÜREBİLİR"

İstanbul ve Tekirdağ'da yoğun şekilde hissedilen depremin ardından Prof. Dr Şükrü Ersoy'dan ilk değerlendirme geldi. A Haber canlı yayınında konuşan Ersoy, bu sarsıntının 6,2'lik depremin artçısı olduğunu işaret etti ve artçı depremlerin 1 ay daha süreceğini aktardı.

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deprem İstanbul son dakika
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