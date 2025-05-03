SON DAKİKA | İstanbul'da hissedilen deprem! (AFAD-Kandilli son depremler) AFAD Tekirdağ, Kandilli Silivri dedi

Son dakika: İstanbul'da deprem oldu. Depremin arından AFAD ve ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremlerini araştırmaya başladı. Depremin ardından sosyal medyadaki kullanıcılar "Deprem oldu" başlığı altında paylaşımlar yaparken, ilk resmi açıklama geldi.

SON DAKİKA | İSTANBUL'DEPREM! KANDİLLİ DUYURDU

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Slivri açıkları olduğunu ve büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER - KANDİLLİ RASATHANESİ İÇİN TIKLAYIN

AFAD DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

AFAD, saat 11.36'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,7 olarak duyurdu. AFAD depremin Tekirdağ açıklarındaki Marmara Ereğlisi'nde meydana geldiğini belirtti.

SON DEPREMLER - AFAD İÇİN TIKLAYIN

İLK DEĞERLENDİRME: "1 AY DAHA SÜREBİLİR"

İstanbul ve Tekirdağ'da yoğun şekilde hissedilen depremin ardından Prof. Dr Şükrü Ersoy'dan ilk değerlendirme geldi. A Haber canlı yayınında konuşan Ersoy, bu sarsıntının 6,2'lik depremin artçısı olduğunu işaret etti ve artçı depremlerin 1 ay daha süreceğini aktardı.

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