Son dakika | İstanbul'da hükümlü ve tutukları taşıyan ring araçları zincirleme kaza yaptı: 15 yaralı

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, bugün saat 14.40 sıralarında Başakşehir Avrupa Otoyolu Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Başakşehir Avrupa Otoyolu Edirne istikametinde gerçekleşen kazaya Metris Ceza İnfaz Kurumu’na ait 4 ring aracı karıştı.
Ceza infaz kurumlarındaki 84 tutuklu / hükümlünün sevki sırasında meydana gelen kazada 6 jandarma personeli ve 9 hükümlü / tutuklu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
