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SON DAKİKA | İstanbul'da operasyon! 4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı

Son dakika haberi: İstanbul'da yasa dışı bahse yönelik operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyonun detaylarını aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi bulunan 33 şüpheliyi yakaladık, 13'ü tutuklandı." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | İstanbul'da operasyon! 4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı
Devrim Karadağ

Son dakika: İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Söz konusu operasyonlarda 33 şüpheli yakalanırken, 558 adet banka ve kripto hesabı bloke edildi ve 550 Milyon TL değerindeki mal varlığa el konuldu.

Söz konusu operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul’da Yasa Dışı Bahise yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 4 Milyar 685 Milyon TL hesap hareketi bulunan 33 şüpheliyi yakaladık.

SON DAKİKA | İstanbul da operasyon! 4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı 1

13’ü TUTUKLANDI.
20’si hakkında adli kontrol kararı verildi
550 Milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Şüphelilerin;
Yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam vererek haksız kazanç sağladıkları,
Yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi.

SON DAKİKA | İstanbul da operasyon! 4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı 2

558 adet banka ve kripto hesabı bloke edildi.

MASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ait yaklaşık 550 Milyon TL değerinde; 5 adet villa, 22 adet lüks araç, 7 adet motosiklet ve 21 adet araziye el konuldu.

Operasyonlar sonucu;
4 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.

SON DAKİKA | İstanbul da operasyon! 4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı 3

İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı, Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

SON DAKİKA | İstanbul da operasyon! 4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı 4

Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur.

Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

SON DAKİKA | İstanbul da operasyon! 4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı 5

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