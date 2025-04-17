İstanbul'da tadilatı yapılan yurt binasında korkutan yangın

Yangın, Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurt binasında tadilat çalışması yapıldığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, işçiler kendilerine dışarıya attı.

YARIM SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Bu sırada yangını gören vatandaşlar ve işçiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

E5 YAN YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Yangın esnasında binadan çıkan dumanlar E5 karayolunu kaplarken, olay yerine gelen polis ekipleri E5 yan yolu trafiğe kapattı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekipler inceleme başlattı.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır