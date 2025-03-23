Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu! İBB Başkan Vekili 26 Mart Çarşamba günü seçilecek

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beylikdüzü Belediyesi başkan vekillerinin çarşamba günü yapılacak seçimle belirleneceğini açıkladı.

VALİLİK AÇIKLADI

Açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 26 Mart Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda saat 13.00’da, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda saat 09.00’da toplanmalarının Valilikçe uygun görülduğu ifade edildi.

İMAMOĞLU VE ÇALIK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun, "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklandığı anımsatılarak, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Çalık'ın, "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklandığı aktarılan açıklamada, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır