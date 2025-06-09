SON DAKİKA | İzmir'de katliam gibi kaza! 5 kişi feci şekilde can verdi

Son dakika haberi! İzmir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Menderes-Seferihisar karayolu'nda 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi feci şekilde can verirken 2 kişi ise yaralandı.

SIKIŞANLAR İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada sürücü Özkan ve eşi Suna Nazlı (45) ile diğer otomobilde bulunan sürücü Sultan ile ablaları Emine (26) ve Fatma Baran (24) hayatını kaybetti.