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SON DAKİKA | İzmir'de katliam gibi kaza! 5 kişi feci şekilde can verdi

Son dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde gerçekleşen katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Korkunç kazaya 3 otomobil karışırken 2 kişinin ise yaralandığı bilgisi geldi.

SON DAKİKA | İzmir'de katliam gibi kaza! 5 kişi feci şekilde can verdi
Doğukan Akbayır

Son dakika haberi! İzmir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Menderes-Seferihisar karayolu'nda 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi feci şekilde can verirken 2 kişi ise yaralandı.

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SIKIŞANLAR İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

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Kazada sürücü Özkan ve eşi Suna Nazlı (45) ile diğer otomobilde bulunan sürücü Sultan ile ablaları Emine (26) ve Fatma Baran (24) hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir kaza
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