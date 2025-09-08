HABER

SON DAKİKA | İzmir'deki karakol saldırısıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı! Babasının ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi: İzmir'deki karakola saldırıyı gerçekleştiren ve polisin şehit olmasına neden olan 16 yaşındaki E.B.'nin annesi, babası ve iki arkadaşı gözaltına alındı. Baba N.E. ifadesinde, oğullarını çok kez uyardıklarını söyledi.

Devrim Karadağ

Son dakika: İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine yapılan silahlı saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu, aralarında polislerin de bulduğu 6 kişi yaralandı.

ANNESİ BABASI VE İKİ ARKADAŞI GÖZALTINDA

Türkiye kahreden saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. E.B.'nin annesi, babası ve iki arkadaşı gözaltına alındı.

Baba N.B.'nin olayla ilgili ilk ifadesi ortaya çıktı. N.B., ifadesinde oğlunun son dönemlerinde radikal bir tavır sergilediğini söylediği öğrenildi.

"ÇOK KEZ UYARDIK"

N.B. son dönemde çocuklarının bilgisayar ve telefonla çok sık zaman geçirdiğini, kendilerinin de bu konuda çok kez uyardıklarını ve devam etmesi durumunda kendisine polise gideceklerini söylediklerini ifade etti.

"SUÇ KAYDI YOK"

İzmir Valisi Süleyman Elban olay yerinde yaptığı açıklamada "16 yaşında bir lise öğrencisi ve suç kaydı yok. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Olayı çok yönlü araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Elban ayrıca saldırının düzenlendiği silahın saldırganın babası tarafından 10 yıl önce satın alındığını paylaştı.

