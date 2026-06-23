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Son dakika | Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: İki isim daha görevden alındı

Son dakika haberi: CHP'de Kılıçdaroğlu yönetiminden yeni kararlar geldi. İki il başkanı görevinden alındı.

Son dakika | Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: İki isim daha görevden alındı
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: CHP'de Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı.

YENİ ATAMALAR BELLİ OLDU

Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu, CHP Antalya İl Başkanlığı'na Hasan Şahin atandı.

MUTLAK BUTLAN SONRASI PARTİDE BÜYÜK HAREKETLİLİK

"Mutlak butlan" kararının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi daha önce İzmir, Bursa, Gaziantep, Adana, Malatya, Ankara, Erzurum ve Bitlis’te de görevden alma ve atama kararlarıyla gündeme gelmişti.

Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu bazı eski ve mevcut il başkanları ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Son kararlarla birlikte listeye Antalya ve Kayseri de eklendi.

Son dakika | Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: İki isim daha görevden alındı 1

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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