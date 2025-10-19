HABER

Son dakika... KKTC seçimleri... İlk sonuçlar geldi: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar geride!

KKTC Yüksek Seçim Kurulu'ndan beklenen açıklama geldi. 777 sandıktan 735’i açılırken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,80’ini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyların yüzde 35,77’sini aldı.

KKTC'nin cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez kurulan sandıklar 18.00 itibarıyla kapandı. Vatandaşlar, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta oy kullandı. 218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de sandıkların 735'i açıldı. İşte detaylar!

735 SANDIK AÇILDI: ERHÜRMAN ÖNDE!

KKTC Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "777 sandıktan 735’i açılırken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,80’ini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyların yüzde 35,77’sini aldı

50+1 OY ALAN CUMHURBAŞKANI OLACAK

KKTC genelinde cumhurbaşkanı seçimi kapsamında vatandaşlar, 08.00-18.00 saatleri arasında oy kullandı.

Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oy aldığı (salt çoğunluk) takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.

İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı seçilecek.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

