Son dakika | Jandarma teşkilatını yasa boğan haber: KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde kalp krizi geçirdi.

Akşit yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

AA'nın aktardığına göre Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, yarın memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

BAKAN YERLİKAYA'DAN SELAMİ AKŞİT İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Sosyal medya hesabından Selami Akşit'in vefatını duyuran Bakan Yerlikaya açıklamayı yaptı:

"Milletimizin başı sağ olsun.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami AKŞİT geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir.

Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize baş sağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makamı âli olsun. "