HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Jandarma teşkilatını yasa boğan haber: KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Son dakika | Jandarma teşkilatını yasa boğan haber: KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde kalp krizi geçirdi.

Akşit yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika | Jandarma teşkilatını yasa boğan haber: KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti 1

CENAZESİ MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

AA'nın aktardığına göre Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, yarın memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Son dakika | Jandarma teşkilatını yasa boğan haber: KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti 2

BAKAN YERLİKAYA'DAN SELAMİ AKŞİT İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Sosyal medya hesabından Selami Akşit'in vefatını duyuran Bakan Yerlikaya açıklamayı yaptı:

"Milletimizin başı sağ olsun.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami AKŞİT geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir.

Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize baş sağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makamı âli olsun. "

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Patlama 3 dakika sürdü! Kanlaon Yanardağı faaliyete geçtiPatlama 3 dakika sürdü! Kanlaon Yanardağı faaliyete geçti
Balıkesir’de yağ tankeri devrildi, 7 araç hasar gördüBalıkesir’de yağ tankeri devrildi, 7 araç hasar gördü

Anahtar Kelimeler:
vefat kalp krizi Tuğgeneral hayatını kaybetti jandarma kom öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.