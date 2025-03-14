SON DAKİKA| Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Konya'da deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Konya'da merkez üssü Kulu ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.44'te gerçekleşen depremin derinliği 11.62 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ DE DUYURDU

Kandilli Rasathanesi de depremin 1,6 km derinlikte meydana geldiğini belirtti.

Deprem kentte kısa süreli panik yaratırken; şu ana kadar olumsuz bir haber gelmedi.

EN SON 2023'TE DEPREM OLMUŞTU

AFAD'ın internet sitesi üzerinde paylaştığı verilerine göre, Konya'da 4'ün üzerinde meydana gelen en son deprem, 28 Ekim 2023 tarihinde meydana geldi. 7.02 derinliğe sahip sarsıntının büyüklüğü ise 4.0 ölçülmüştü.

KONYA'DA DEPREM RİSKİ

Türkiye'de deprem açısından en az riskli iller 3. ve 4.dereceli deprem bölgeleridir. Türkiye risk haritasına göre 4.derece deprem bölgesi olan Karaman, Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Bartın, Sinop, Niğde, Edirne, Kırklareli, Niğde, Konya, Mardin, Şanlıurfa'dır. Ancak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin paylaştığı verilere göre, Konya kent merkezi zemini büyük ölçüde alüvyon olan illerimizden biridir. Deprem dalgaları bu tür zayıf zeminler tarafından binalara iletilirken büyütülürler.

Zemin büyütmesi olarak tanımlanan bu durum bir deprem olduğu takdirde Konya kent merkezinin kaya üzerinde yer alan kent merkezlerinden daha şiddetli olarak sarsılacağı, bunun sonucunda da bir deprem olması durumunda hasar oranının fazla olacağı anlamına gelmektedir