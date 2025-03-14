HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. SON DAKİKA| Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SON DAKİKA| Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.03.2025 14:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.44'te gerçekleşen deprem kentte kısa süreli panik yaratırken; şu ana kadar olumsuz bir haber gelmedi. AFAD verilerine göre, Konya'da 4'ün üzerinde meydana gelen en son deprem, 2023 yılında yine Kulu ilçe merkezli oluşmuş.

SON DAKİKA| Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Konya'da deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Konya'da merkez üssü Kulu ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.44'te gerçekleşen depremin derinliği 11.62 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ DE DUYURDU

Kandilli Rasathanesi de depremin 1,6 km derinlikte meydana geldiğini belirtti.

fsdgsdg

Deprem kentte kısa süreli panik yaratırken; şu ana kadar olumsuz bir haber gelmedi.

EN SON 2023'TE DEPREM OLMUŞTU

AFAD'ın internet sitesi üzerinde paylaştığı verilerine göre, Konya'da 4'ün üzerinde meydana gelen en son deprem, 28 Ekim 2023 tarihinde meydana geldi. 7.02 derinliğe sahip sarsıntının büyüklüğü ise 4.0 ölçülmüştü.

KONYA'DA DEPREM RİSKİ

Türkiye'de deprem açısından en az riskli iller 3. ve 4.dereceli deprem bölgeleridir. Türkiye risk haritasına göre 4.derece deprem bölgesi olan Karaman, Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Bartın, Sinop, Niğde, Edirne, Kırklareli, Niğde, Konya, Mardin, Şanlıurfa'dır. Ancak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin paylaştığı verilere göre, Konya kent merkezi zemini büyük ölçüde alüvyon olan illerimizden biridir. Deprem dalgaları bu tür zayıf zeminler tarafından binalara iletilirken büyütülürler.

Zemin büyütmesi olarak tanımlanan bu durum bir deprem olduğu takdirde Konya kent merkezinin kaya üzerinde yer alan kent merkezlerinden daha şiddetli olarak sarsılacağı, bunun sonucunda da bir deprem olması durumunda hasar oranının fazla olacağı anlamına gelmektedir

İstanbul'a kar geri dönüyorİstanbul'a kar geri dönüyor
DEM Partili Bakırhan: Kürdistanlılar umutlu olsunDEM Partili Bakırhan: Kürdistanlılar umutlu olsun
Anahtar Kelimeler:
deprem Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hayatında dolar görmedi ama bir imzayla 2 milyon dolar borçlandı!

Hayatında dolar görmedi ama bir imzayla 2 milyon dolar borçlandı!

Mezar taşı üzerinde skandal görüntüler...

Mezar taşı üzerinde skandal görüntüler...

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

Konya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Konya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

12 kişi darbetti, milyonlarca lirasına çöküldü! Kabusu yaşadı

12 kişi darbetti, milyonlarca lirasına çöküldü! Kabusu yaşadı

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.