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Son dakika | Liste genişliyor! İBB soruşturmasında iki isim daha etkin pişmanlıktan yararlandı: İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olanların sayısı arttı. Listeye iş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik eklendi. Öncesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 9 kişi daha tahliye edilmişti.

Son dakika | Liste genişliyor! İBB soruşturmasında iki isim daha etkin pişmanlıktan yararlandı: İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor.

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İKİ İSİM DAHA ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Son olarak soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüpheliler Ali Nuhoğlu ile Süleyman Atik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik

ÖNCESİNDE DE BİRÇOK KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet vermek" suçlarından tutuklanan Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu'nun, Kirazlı-Halkalı metro hattı yapımına ilişkin düzenlenen ihale ile örgütün yapısı ve işleyişine yönelik samimi beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

İfadelerin ardından sulh ceza hakimliği, şüphelilerin "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi.

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Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş, Altan Gözcü ve Servet Yıldırım'ın da etkin pişmanlık kapsamında örgütün işleyişine yönelik somut olaylara dayalı ifadeler verdiği aktarıldı.

Sulh Ceza hakimliği, şüpheliler Kum, Gümüş, Bıyık, Gümüş ve Gözcü'nün "yurt dışı çıkış yasağı", Yıldırım'ın ise "konutu terk etmemek" şartıyla tahliyesine karar verdi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ VE MUSTAFA MUTLU DA TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma da sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu'nun "konutu terk etmeme" şartını içeren adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

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Aziz İhsan Aktaş

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
etkin pişmanlik soruşturma ibb tahliye
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