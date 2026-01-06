HABER

Son dakika | Maduro olayını Karayip Korsanları'na benzetti! Bahçeli'den ABD'ye zehir zemberek sözler

Son dakika haberi: Nicolas Maduro için Türkiye'den gelen açıklamalar da dikkatle takip edilirken MHP lideri Bahçeli'den çarpıcı bir mesaj geldi. Yaşananlara sert tepki gösteren Bahçeli "Bir haydutluk, bir insan kaçırma vakası yaşandı. Beyaz perdede izlediğimiz Karayip Korsanları filmi resmen ve alenen dünyanın gözü önünde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: TBMM'de partilerin grup toplantıları başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

"HEDEFİMİZ SÜPER GÜÇ TÜRKİYE"

Bahçeli'nin mesajlarından öne çıkan kesitler şöyle:

  • Yeni yüzyıl süper güçle taçlanmış bir Türkiye'ye gebedir. Süper güç Türkiye'yi inşa etmeliyiz. Süreç sancılı olabilir ama yürüyüp yükseleceğiz. Terörsüz Türkiye hedefi adım adım gerçekleşiyor. Süper güç Türkiye'nin engellenmesi diye bir şey söz konusu olamayacaktır.

'MADURO' ÇIKIŞI: "DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE İNSAN KAÇIRILDI"

  • Küresel emperyalizm doymak bilmiyor. Bir haydutluk, bir insan kaçırma vakası yaşandı. Beyaz perdede izlediğimiz Karayip Korsanları filmi resmen ve alenen dünyanın gözü önünde gerçekleşti. Maduro'ya yapılan saldırıyı sadece kınamıyor, hepten lanetliyorum. Maduro'nun hataları varsa bile bunun silahlı ve zora dayalı olması bir başka ülkenin yetki sahası içinde alınamaz. Muhatap Venezuela halkınındır.

  • Venezuela örneği ne ilktir ne son olacaktır. Bir devlet başkanının başkentte gece yarısı yatağından eşiyle birlikte güç kullanılarak sürüklene sürüklene alınması ilktir. Zorla lider transferi yapılmıştır. Bu, sineye çekilecek bir durum değildir

"15 TEMMUZ'LA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKİCİ"

  • Maduro'nun iktidardan uzaklaştırılması girişimi tanıdık, 15 Temmuz'la benzerliği dikkat çekici.
  • Trump'ın aklı, sağ duyusu buharlaşmıştır. Trump'ın amacı enerji ve madene çökmektir.
