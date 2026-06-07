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Son dakika | Maltepe’de Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı! Polisler olay yerinde

Son dakika haberi: İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahlı saldırı gerçekleşti. İddiaya göre 2 şüpheli saldırının ardından taksiyle kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde incelemesini sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika | Maltepe’de Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı! Polisler olay yerinde

Maltepe’de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahlı saldırı düzenlendiği, 2 şüphelinin saldırı sonrası ticari taksiyle kaçtıkları iddia edildi. Olay yerinde 1 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

OTOKOÇ İŞ YERİNE UZUN NAMLULU SİLAHLARLA SALDIRI

Olay, sabah saatlerinde Maltepe Aydınevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 2 şahıs, Otokoç’a ait otomotiv firmasının iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

TAKSİYLE KAÇTILAR

Saldırganlar daha sonrasında olay yerinden bir ticari taksiyle kaçarak uzaklaştı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan incelemede 1 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Son dakika | Maltepe’de Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı! Polisler olay yerinde 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahla ateş edilmesine ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe silahlı saldırı
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