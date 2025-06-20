SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında yeni gelişme! Mahkeme heyeti davadan çekildi

Son dakika haberi: Kadıköy’deki bir semt pazarında bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin davası Anadolu 2 çocuk ağır ceza mahkemesinde görülüyor. Dosyanın avukatları ve tarafların yakınları duruşma salonuna alındı.

Ahmet’in annesi Yasemin Minguzzi, üzerinde oğlunun fotoğrafının yer aldığı tişörtle duruşmaya katıldı.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Minguzzi ailesini adliye koridorlarında büyük bir kalabalık karşıladı. ‘Çiçeğim buradayız’ sloganları atan grubu gören anne Yasemin Minguzzi duygulanarak gözyaşlarına boğuldu.

ACILI AİLEDEN REDDİ HAKİM TALEBİ

Duruşma savunmaların alınmasıyla başlarken acılı aileden flaş bir talep geldi.

Minguzzi ailesi, Mahkeme Başkanı 2. çocuk ağır ceza mahkemesi başkanı Elçim Savur’u tarafsız olmadığı iddiasıyla reddetti! Reddi hakim talep edildi.

MAHKEME HEYETİ DAVADAN ÇEKİLDİ

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir reddi heyet talebinde bulundu. Ailenin talebi üzerine mahkeme heyeti davadan çekildi.

Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, "Duruşma 17 Temmuz’a bırakıldı. Mahkeme başkanı davadan çekildi. Yeni bir başkan atanacak ve yargılama, yeni mahkeme başkanıyla aynı heyetle birlikte yürütülecek." ifadelerini kullandı.

17 TEMMUZ'A ERTELENDİ!

Minguzzi davası 17 Temmuz'a ertelendi. İki sanığın tutukluluk hali devam edecek.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası duruşmada bir mektup okudu. Duruşmaya Andrea Minguzzi'nin yazdıkları damga vurdu.

İşte o mektup...

"Sayın Hâkim,

Değerli Mahkeme Heyeti,

Bugün burada, 14 yaşındaki oğlum Mattia Ahmet Minguzzi’nin acımasızca öldürülmesiyle ilgili bu davada sizlere hitap ediyorum. Evladımın katilleri bugün bu salonda. Bu benim için kolay bir an değil, ama adalet adına konuşmak bir baba olarak görevimdir. Ben, en yüksek cezayı talep ediyorum. Çünkü böyle bir suç için verilecek her türlü indirim, bu ülkenin dürüst insanlarına, iyilik için mücadele eden herkese yapılmış bir hakaret olur. Adaletin tesisi, sadece bizim için değil, bu toplumun geleceği için de gereklidir.

"OĞLUMUN İÇ ORGANLARI PARÇALANDI, ONLARI BİLE BAĞIŞLAYAMADIK"

Ben onlar için dua edeceğim. Çünkü artık yapabileceğim şeyler çok az, ama umudu kaybetmek istemiyorum. Oğlumun tüm iç organları parçalandı. Onları bile bağışlayamadık. En azından başka bir çocuğa umut olsun diye…

Oğlumu çok özlüyorum. Ama bu egoistçe bir özlem değil. Onun için üzülüyorum. Mattia Ahmet iyi bir insandı. Hayatı, hayalleri ellerinden alındı. Bizim ortak projelerimiz yıkıldı. Şimdi bana kalan, onun ismini yaşatmak. Ve onun gibi çocukların başka bir dünyada, daha adil bir dünyada büyüyebilmeleri için mücadele etmek.

Adaletin yerini bulacağına inanmak istiyorum.

Teşekkür ederim."

NE OLMUŞTU?

İstanbul-Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy’deki tarihi salı pazarında meydana geldi.

Minguzzi’nin 14 gün tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Minguzzi hayatını kaybetti.

Sanık B.B. ve U.B.’nin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği iddianame 2. Çocuk Ağır Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kamuoyunda büyük yankı yaratan cinayetle ilgili ilk duruşma 10 Nisan’da yapıldı.