Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den cezaevindeki Demirtaş'a telefon

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan süreçte DEM Parti heyeti üç kez İmralı'ya gitmişti. Üçüncü görüşmenin sonunda heyet teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısını kamuoyuna duyurmuştu.

TERÖRİSTBAŞININ ÇAĞRISINDAN SONRA PKK ATEŞKES İLAN ETTİ

Terörsüz Türkiye hedefiyle başlatılan süreç sonunda PKK ateşkes ilan etti. Yaşanan tüm gelişmelerin ışığında yeni bir gelişme daha yaşandı.

BAHÇELİ DEMİRTAŞ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk TV’de katıldığı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı telefonla aradığını söyledi. Haber ise 'Bahçeli'den yeni inisiyatif' ifadesiyle duyuruldu. Görüşmenin ise dün gerçekleştirildiği aktarıldı.